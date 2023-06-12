Pençe Kilit’te iki şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin yerleştirdiği el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan iki askerin şehit olduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yerleştirilen EYP’nin infilak etmesi sonucu kahraman silah arkadaşlarımız Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya ve Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin yaralanmıştır. Yaralanan silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilmiş ancak tedavi gördükleri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuşlardırz” denildi.

MERSİN’E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehitlerden Halil Şahin’in acı haberi memleketi Mersin’in Erdemli ilçesine ulaştı. Kaymakam Aydın Tetikoğlu ile Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, jandarma yetkilileri ve sağlık ekipleri eşliğinde acı haberi şehidin eşi Deniz ve annesi Sultan Şahin’le paylaştı. Evli ve 2 çocuk babası olan şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin naaşının bugün düzenlecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

5 yıllık uzman çavuş olan Cem Ahmet Kaya’nın acı haberi de, Konya’nın Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi’nde oturan ailesine verildi. 2 çocuk annesi Meryem Kaya, oğlunun şehit düştüğü haberini alınca sinir krizi geçirdi. Kaya’ya hazırda bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Şehit Kaya’nın cenazesinin, bugün öğle vakti Konya’da defnedilmesi bekleniyor.

Teröristlere anında karşılık 11 PKK’lı etkisiz

PKK/YPG terör örgütünin Suriye’nin kuzeyinden yaptığı taciz saldırılarına, TSK anında karşılık vererek 2’si sözde yönetici, 11 töröristi etkisiz hale getirdi. Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üs bölgesi ve Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı civarına, Suriye’nin kuzeyinden ÇNRA ve havan saldırısı yapıldı. Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesindeki boş araziye 5 roket düştü. Saldırılarda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Saldırının gerçekleştirildiği yerler belirlenerek derhâl güçlü şekilde vurulmaya başlanmıştır. İlk belirlemelere göre aralarında terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de olduğu 7 terörist etkisiz hâle getirilmiş, sözde bir karargâh imha edilmiştir” ifadelerini kullandı. Zeytin Dalı bölgesinde de taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.







