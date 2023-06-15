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Kanı yerde kalmadı

İzmir Adliyesi’nde 2017'de polis Fethi Sekin'in şehit düştüğü saldırının talimatını veren PKK’nın sözde sorumlularından Abdulkahar Karasaç, Irak'ın kuzeyinde öldürüldü. Operasyonu yapan MİT, ‘Alişer Çiya’ kod adlı terörist Karasaç’a uzun süren takip sonucunda ulaştı.

04:00 . 15/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Fethi Sekin ve kardeşi Fikriye Sekin.

Fethi Sekin ve kardeşi Fikriye Sekin.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) sınır ötesi operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. 2017’de polis memuru Fethi Sekin ve zabıt katibi Musa Can’ın şehit olduğu İzmir Adliyesi saldırısının talimatını veren “Alişer Çiya” kod adlı PKK/KCK elebaşı Abdulkahar Karasaç, MİT tarafından takibe alındı. 6 yıl önceki saldırının planlayıcılarından olan teröristin, PKK/KCK’nın sözde özel güç biriminde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü belirlendi.

DRONE SALDIRILARININ PLANLAYICISI

Sahadaki MİT ajanları, Türkiye’ye yönelik bombalı eylem ve saldırılar düzenleyen, 500 bin liraya kadar ödülle gri listede aranan teröristin bulunduğu yeri tespit etti. PKK’lı Karasaç,

Irak’ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi. Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terör faaliyetlerine katılan PKK’lı Abdulkahar Karasaç, Türkiye’ye yönelik maket uçak ve drone saldırılarının da planlayıcısı ve uygulayıcısıydı.

Yüreğimize su serpildi

İzmir Adliyesi’ne yönelik saldırının talimatını veren teröristin öldürülmesi, şehit yakınlarının yüreğine su serpti. Şehit polis Fethi Sekin’in kardeşi Fikriye Sekin, haberi duyunca duygu dolu anlar yaşadı. Yüreklerine su serpildiğini dile getiren Sekin, emeği geçen herkese teşekkür etti. Acılı kardeş, “Olayın failleri öldürüldü, birkaç yıl sonra bombayı getirenler yakalandı. Ama bugün asıl emri verenin öldürüldüğünü öğrendik. Fethi ağabeyim geri gelmeyecek ama yüreğimize su serpildi. Bu intikamın alınmasında emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.


#Fethi Sekin
#MİT
#PKK
#Abdulkahar Karasaç
#Fikriye Sekin
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