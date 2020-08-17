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Balıkesir Haberleri: Gökyüzünde ay ile yıldızın duygulandıran buluşması

Ay ile yıldız buluşması: Gökyüzünde duygulandıran görüntü

Balıkesir şehrinin Burhaniye ilçesinde, gökyüzünde Türk Bayrağını andıran ay ile yıldız görüntülendi. Türk bayrağını hatırlatan görüntü, güneşin doğmasına yakın saatlerde ortaya çıktı.

Haber Merkezi İHA
Gökyüzünde ay ile yıldızın duygulandıran buluşması.
Gökyüzünde ay ile yıldızın duygulandıran buluşması.

Hilal biçimi alan aya çok yaklaşan Jüpiter gezegeninin Türk bayrağındaki formuna kavuşması, objektiflere böyle yansıdı. Ören Mahallesinde sabah saatlerinde camiden dönen vatandaşlar, bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

  • Görüntünün çok ilgi çektiğini anlatan Celal Beyazıt, “Bu ay gökyüzünde ilginç figürler beliriyor. Ay hilal şeklini alırken, karşısında beliren Jüpiter gezegenine yaklaştığı anda Türk bayrağını andıran görüntü ortaya çıkıyor. Biz de bu gün bol bol fotoğraf çektik” dedi. Kemal İşi, Mustafa Dirlik ve Kaan Tuna’da gökyüzündeki oluşumun çok ilgi çektiğini söylediler.

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