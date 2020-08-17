Ay ile yıldız buluşması: Gökyüzünde duygulandıran görüntü

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Beşiktaş Adem Zorgane için resmi teklifte bulundu: Adem Zorgane kimdir?

Beşiktaş, Cezayir 1. Lig takımlarından Paradou forması giyen 20 yaşındaki Adem Zorgane'yi kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlılar oyuncu için resmi teklifte bulunurken, aynı zamanda Zorgane'yi Red Bull Salzburg başta olmak üzere birçok kulüp yakından takip ediyor. Peki Beşiktaş'ın istediği Adem Zorgane kimdir? Adem Zorgane kaç yaşında? Adem Zorgane nereli? Beşiktaş Adem Zorgane transfer haberlerinin detaylarını Yeni Şafak Spor'da bulabilirsiniz.