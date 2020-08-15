Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Balıkesir Valiliğinden yangınlar için önemli karar Ormanlara girmek yasaklandı
BALİKESİR

Balıkesir Valiliği'nden yangınlar için önemli karar: Ormanlara girmek yasaklandı

Balıkesir Valiliği, son günlerde artan yangınlara karşı bir dizi önlem aldı. Bu doğrultuda, yangınların önlenmesi için belirlenen mesire alanları haricinde Kazdağları dahil tüm ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Haber Merkezi DHA
Balıkesir'de ormanlara girmek yasaklandı.
Balıkesir'de ormanlara girmek yasaklandı.

Konuyla ilgili Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Orman idaresinden ihaleli/tahsisli iş alanlar ve bu işte çalışanlar ile Orman idaresi tarafından çalıştırılan kişiler hariç olmak üzere; 15 Eylül 2020 tarihine kadar 1'inci maddede belirtilen alanlar dışında, Balıkesir İli dahilindeki tüm ormanlık alanlara giriş çıkışlar, orman içi yollarda ATV, UTV, motosiklet vb. vasıtalarla sportif amaçlı her türlü faaliyetler ve çadırlı kamp yapılması yasaklanmıştır" denildi.

PKK’lılar orman yakacaktı: Üç ilde eş zamanlı operasyon
GÜNDEM
PKK’lılar orman yakacaktı: Üç ilde eş zamanlı operasyon

İzmir Çeşme’de yangın paniği: Rüzgarın etkisiyle büyüdü
GÜNDEM
İzmir Çeşme’de yangın paniği: Rüzgarın etkisiyle büyüdü

Girişin serbest olduğu alanlar

15 Ağustos'tan 31 Ekim tarihine kadar ormanlık alanlarda çıkabilecek orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, Ayvalık ilçesindeki Sarımsaklı, Çamlık, Sefa Çamlık, Laka, ve Paşalimanı mesire alanları, Havran ilçesindeki Kumluca ve Talimalanı mesire alanları, Edremit ilçesinde Darıdere Tabiat Parkı, Hasan Boğuldu ve Pınarbaşı günübirlik kullanım alanı, Susurluk İlçesinde Çaylak ve Karapürçek mesire alanları İvrindi Yeşilköy (Saklıgöl) mesire alanı ile Karesi Değirmenboğazı Tabiat Parkı’ına giriş yapılabilecek ve sadece belirlenen ocak yerlerinde mangal yakılabilecek.

Gaziantep'te orman yangını: 2 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü
OYNAT 00:40
Gaziantep'te orman yangını: 2 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 2 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürüyor.


Abone Ol Google News
Macronun hayalleri

Macron'un hayalleri

Gerçek şu ki; sen Napolyon değilsin!
Ambulans helikopter korona hastası için havalandı

Ambulans helikopter
korona hastası için havalandı

2 bin 500 rakımda, 40 derece ateşle yanıyordu.
Yüzde 350 arttı

Yüzde 350 arttı

​Ulaştırma Bakanı sosyal medyada açıkladı..
Bir yıla kadar<br>hapis cezası var

Bir yıla kadar
hapis cezası var

​Koronavirüs tedbirlerine uymayanlar dikkat.
Yunan tiyatrosu

Yunan tiyatrosu

​AK Parti'den sert tepki: Doğu Akdeniz'de yaşananlar hukuksuzluktur.
Elabdellaoui Galatasaray'da

Elabdellaoui Galatasaray'da

​Sarı-kırmızılılar yeni transferi KAP'a bildirdi.
Mucize kurtuluş

Mucize kurtuluş

​Marmara Denizi'nin ortasında 3 gün yardım bekledi.
Gri listede aranıyordu

Gri listede aranıyordu

​Etkisiz hale getirilen teröristin kimliği belli oldu.
Aşı üretimi başladı

Aşı üretimi başladı

​Rusya'nın 'Sputnik V' adlı koronavirüs aşısında önemli gelişme.
İkinci ele<br>yeni düzenleme

İkinci ele
yeni düzenleme

Ticaret Bakanlığınca yapılan düzenleme Resmi Gazete'de.
HDP görünümlü PKK

HDP görünümlü PKK

​İl binasında filmle PKK için ikna seansı yapmışlar..
Dışişleri'nden <br>AB'ye net mesaj

Dışişleri'nden
AB'ye net mesaj

​Türkiye, Doğu Akdeniz'de çıkarlarını koruyacak.
Yaşamadan bilemezsiniz

Yaşamadan bilemezsiniz

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs uyarısı.
Bir saatte<br>kopyası yapılıyor

Bir saatte
kopyası yapılıyor

​Tatil hayali kuran binlerce kişi mağdur oldu.
Onyekuru hamlesi

Onyekuru hamlesi

​Fenerbahçe, Monaco ve oyuncuyla masaya oturdu.
İstenmeyen manzara

İstenmeyen manzara

Salda Gölü'nde derin çukurlar oluştu.​
Acı detay ortaya çıktı

Acı detay ortaya çıktı

Düğünlerine iki hafta kala davetiye dağıtan çift hayatını kaybetti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.