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Gündem Valilik kararı ile Kazdağlarında ormana giriş ve çıkışlar yasaklandı
BALİKESİR

Balıkesir haberleri: Kazdağları’nda ormana giriş ve çıkışlar yasaklandı

Valilik kararı ile Kazdağları’nda ormana giriş ve çıkışlar yasaklandı

Balıkesir Valiliği, "Balıkesir İli dahilindeki tüm ormanlık alanlara giriş çıkışlar, orman içi yollarda ATV, UTV, motosiklet vb. vasıtalarla sportif amaçlı her türlü faaliyetler ve çadırlı kamp yapılması yasaklanmıştır” şeklinde bir yazılı açıklamada
yaptı. Sadece belirlenen mesire yerlerinde ise 09.00 ile 20.00 saatleri arasında mangal ve semaver yakılmasına izin verilecek.

Haber Merkezi İHA
Kazdağları başta olmak üzere Balıkesir ili içindeki tüm ormanlıllara giriş çıkışlar yasaklandı.
Kazdağları başta olmak üzere Balıkesir ili içindeki tüm ormanlıllara giriş çıkışlar yasaklandı.

Balıkesir Valiliğinin yaptığı bir yazılı yazılı açıklama yapıldı. Özellikle Kazdağları’ndaki ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Balıkesir İli dahilindeki tüm ormanlık alanlar için geçerli

Yapılan yazılı açıklamada “Orman idaresinden ihaleli/tahsisli iş alanlar ve bu işte çalışanlar ile Orman idaresi tarafından çalıştırılan kişiler hariç olmak üzere 15 Eylül 2020 tarihine kadar 1’inci maddede belirtilen alanlar dışında, Balıkesir İli dahilindeki tüm ormanlık alanlara giriş çıkışlar, orman içi yollarda ATV, UTV, motosiklet vb. vasıtalarla sportif amaçlı her türlü faaliyetler ve çadırlı kamp yapılması yasaklanmıştır.” denildi.

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Sadece belirlenen yerlerde semaver yakılabilecek

Kazdağları’nda gündüz saatlerinde ise Havran İlçesindeki Kumluca A Tipi Mesire Alanı, Havran İlçesindeki Talimalanı B Tipi Mesire Alanı, Edremit İlçesindeki Hasan Boğuldu Günübirlik Kullanım Alanı, Edremit İlçesindeki Pınarbaşı Günübirlik Kullanım Alanı ve Edremit İlçesindeki (Altınoluk) Darıdere Tabiat Parkı’nda kontrollü şekilde mangal ve semaver yakılmasına izin verilecek.

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