Baro saltanatında sona doğru: AK Parti, baroların yapısını değiştirecek kanun teklifini Meclis’e sundu

Cuma hutbesinde Kur’an-ı Kerim’deki ‘zina’ ve ‘eşcinsellik’ hükümlerini hatırlatan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Ankara Barosu’nca linç edilmek istenmesinin ardından tartışma konusu olan barolarda tekelciliği bitirecek çalışma tamamlandı. AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan, baroların yapısında değişiklik öngören kanun teklifi dün TBMM’ye sunuldu.

2 BİN AVUKATLA YENİ BARO

27 maddeden oluşan teklifteki en dikkat çekici değişiklik, ‘çoklu baro’ sistemi oldu. Avukat sayısı 5 binin üzerinde olan illerde 2 bin avukat baro kurulabilecek. Teklifin böyle yasalaşması durumunda, avukat sayısı yaklaşık 50 bin olan İstanbul ile Ankara ve İzmir’de alternatif barolar kurulabilecek. 4 kişilik kurucular kurulu, 2 bin avukatın imzasını alarak kuruluş işlemlerini 6 ayda tamamlayacak.

SADECE BİRİNE ÜYELİK

Avukat, aynı ilde birden fazla baro varsa herhangi birine kayıt olabilecek. Yeni kurulan barolar, tüzel kişilik kazanma tarihine göre o ilin adıyla numaralandırılacak. Mevcut baro 1 numara olacak, yeni kurulanlar ‘2’, ‘3’ gibi isimler alacak.

TEMSİLDE EŞİTLİK

Baro ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) organlarının seçim usulünde bir değişiklik yapılmıyor. Ancak baroların, TBB’deki temsilinde değişiklik öngörülüyor. Her baroya 2 delegenin verildiği sistem değiştiriliyor. Her baro, TBB’de sabit 3 delege ve başkanla temsil edilecek. Ancak her 5 bin üye için birer delege seçilebilecek. Mevcut uygulamada ise 100’den sonraki her 300 üye için bir delege seçiliyordu. Bu değişiklikle, Ankara, İstanbul ve İzmir’in delege sayıları ile diğer illerin arasındaki delege sayıları arasındaki uçurum da kapanmış olacak.

25 BARONUN TALEBİYLE KONGRE

İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’nın da aralarında bulunduğu 12 baro, seçimli olağanüstü genel kurul çağrısı yapmıştı. Ancak TBB yönetimi ise olağanüstü genel kurulun seçimli yapılabilmesinin sadece başkanlık makamının boşalması durumunda olabileceğine belirterek, söz konusu talebi hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle reddetmişti. Söz konusu teklifte, buna ilişkin de düzenleme yer aldı. Buna göre, TBB Genel Kurulu’nun olağanüstü toplantısı, 10 yerine 25 baronun yönetim kurulunun yazılı talebiyle gerçekleştirilecek. Ancak olağanüstü toplantıda seçim yapılamayacak.

İhtiyaçları karşılamıyor

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, söz konusu teklife ilişkin Meclis’te basın toplantısı düzenledi. Baroların, Anayasa’da ve yasada belirtilen görevleri dikkate alındığında ihtiyaçları karşılayamadıklarını ve hakkıyla yerine getirmediklerini belirten Özkan, artan avukat sayısına dikkat çekerek şunları söyledi: “Özellikle son 20 yıllık süre zarfında hızla artan avukat sayısı, artan bu avukat sayısının özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde yoğunlaşmış olması, barolar ile meslek üyeleri arasında rabıtanın maalesef tamamen kopmasına neden olmuştur. Artan bu sayı, baroların demokratik temsilini de maalesef tamamen ortadan kaldırmıştır. Avukatların seçimlerde sandıktan uzaklaşmalarına neden olmuştur.”

Yeni avukatlara aidat kolaylığı

Yeni düzenlemedeki teklifler şu şekilde:

*Avukatlık stajı, staj yapılan baroya kayıtlı bir avukatın yanında yapılacak.

*Birden fazla baronun bulunduğu illerde adli yardım bürosu oluşturulacak.

*Mesleğe yeni başlayan avukatlar, ilk 5 yılında baro aidatını yarı oranında ödeyecek.

*Avukatlar, TBB’ce şekli belirlenen cübbeyle mahkemelere çıkacak. Avukatlara kılık ve kıyafetle ilgili başkaca bir zorunluluk getirilemeyecek.

Seçim Ekim’de

Teklifte, önemli bir geçici maddeye de yer alıyor. Buna göre, görev sürelerine bakılmaksızın tüm barolarda baro başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri ile TBB delege seçimleri 2020 Ekim ayının ilk haftasında yapılacak. TBB Başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri seçimleri ise 2020 Aralık ayı içinde yapılacak. Ayrıca tüm baro genel kurulları son rakamı çift olan yıllarda olmak şartıyla iki yılda bir ekim ayının ilk haftası içinde, TBB Genel Kurulu da iki yılda bir baro seçimlerinden sonra ve aralık ayı içinde yapılacak. TBB seçimi 4 yılda bir yapılmaya devam edilecek.