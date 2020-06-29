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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan baro yasa teklifinin yarın milletvekilleri tarafından Meclise verileceğini açıkladı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan baro yasa teklifinin yarın milletvekilleri tarafından Meclis'e verileceğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada daha demokratik bir baro yönetimi için yapılan çalışmanın yarın milletvekilleri tarafından Meclis'e verileceğini bildirdi. Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinden faydalanma süresini 1 ay daha uzatıldığını, iş fesih sınırlaması ve nakdi ücret desteğinin de 1 ay daha devam edeceğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 3 saat 15 dakika sürdü. Toplantı sonrasında Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Amacımız vaka sayısını da vefat sayısını da sıfır noktasına çekebilmektir. Ülkemizi risk grubundan uzaklaştırmakta kararlıyız.

Yarın 926 devlet korumasındaki gencimiz ile 274 şehit yakınımız, gazi ve gazi yakınımız kura ile kamu kuruluşlarına yerleştirilecek.

Kısa çalışma ödeneği iş fesih sınırlaması 1 ay uzatıldı

Kısa çalışma ödeneğinden faydalanma süresini 1 ay daha uzatıyoruz. İş fesih sınırlaması ve nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam ediyor.

Irak'a yardım paketi

Son dönemde salgından en çok etkilenen ülkelerden biri de Irak'tır. Türkmenler başta olmak üzere Irak’a bir yardım paketini yarın yola çıkartıyoruz. Burada salgın döneminde ihtilaç duyulan her türlü malzeme var.

Halkımızdan tek isteğimiz, bu süreçte kurallara uyarak, işlerine, üretimlerine, ülkelerine sahip çıkarak bize destek olmasıdır.

İçerideki ve dışarıdaki ortak kanaat Türkiye'nin salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyanın yıldız ülkelerinden biri olacağı yönündedir.

Baro teklifi yarın veriliyor

Çoklu baro yönetimi üzerinde duruyoruz. Milletvekili arkadaşlarımız bu konuyla ilgili kanun teklifini yarın sabah veriyorlar. Daha demokratik, daha çoğulcu, temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız.

Ekonomide güçlü toparlanma

Haziran ayı ile ilgili öncü veriler ekonominin çok güçlü bir toparlanma sürecinde olduğunu gösteriyor. Haziran ayının ilk üç haftasında ihracatımız yüzde 25 artış gösterdi.


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