Yeni baro taslağı tamam: Birden fazla baro kurulan illerde, mevcut baro bir numara olacak

Cuma hutbesinde Kur’an-ı Kerim’deki ‘zina’ ve ‘eşcinsellik’ hükümlerini hatırlatan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Ankara Barosunca linç edilmek istenmesinin ardından duruma el koyan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı sonrası baroların yönetim yapısı ve seçim yöntemlerinde yapılması öngörülen düzenlemenin çalışmalarında sona gelindi. Oluşturulan taslakta, barolardaki tekelciliği bitirmek için getirilmesi hedeflenen ve dünyadaki örnekleri de incelenen ‘çoklu baro’ sistemine ilişkin ayrıntılar yer aldı. Buna göre avukat sayısı, binden 2 bine kadar olan illerde en az 500, 2 bin 1’den 4 bine kadar olan illerde en az 750, 4 bin 1’den 10 bine kadar olan illerde en az bin, 10 binin üzerinde olan illerde en az 2 bin üye kaydedilmesi halinde alternatif baroların kurulması öngörülüyor. Birden fazla baro kurulan illerde, mevcut baro 1 numara olacak. Yeni kurulan barolar ise kendinden öncekinin devamı olan numarayla isimlendirilecek.

DELEGE DE GÖNDERİYOR

Yeni kurulan barolar da Türkiye Barolar Birliği’ne (TBB) delege gönderebilecek. Avukatlar diğer barolara geçebilecek. Bunun için yazılı başvuru yapmaları gerekecek. Başvurusu kabul edilenlerin eski barosundaki kaydı silinecek. Bu avukatın, geçtiği baroda 4 yıl kalması zorunlu olacak. Barolara nakil usûlü, TBB tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek. Anadolu’daki baroların TBB’deki temsilinin artırılması, bu kapsamda da İstanbul, Ankara ve İzmir ile diğer iller arasındaki delege farkının kapatılması öngörülüyor. Taslağa göre, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi üyesi fazla olan yerlerin TBB’deki delege sayısı yarı yarıya düşürülüyor. Ayrıca avukat sayısı 100’den fazla olan baroların, 100’den sonraki her 600 üye için birer delege seçmesi öngörülüyor. Mevcut uygulamada, 100’den sonraki her 300 üye için bir delege seçiliyor. Bu durumda, TBB’deki delege sayısı, İstanbul’un 137’den 76’ya, Ankara’nın 53’ten 26’ya, İzmir’in ise 30’dan 15’e düşeceği belirtildi. Taslağa göre, TBB’ye delege ve baro organlarına üyeliğin de 2 yılla sınırlandırılması hedefleniyor.

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Profesör avukat dönemi

Avukatlık Yasası’nda yapılması öngörülen değişikliğe göre ayrıca, hukuk fakültelerindeki profesör ve doçentlerin yanısıra öğretim görevlilerinin de avukatlık yapabilmesinin önü açılacak. Bunun yanında, emeklilik ya da istifa nedeniyle hakim ve savcılık mesleğinden ayrılanlar, görevlerinden ayrıldığı yargı çevresinde avukatlık yapamayacak.