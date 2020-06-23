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Gündem Hangi maddeye karşı çıkıyorsunuz? Adalet Bakanı Gül baroların yapısıyla ilgili yapılacak değişime ilişkin konuştu
POLİTİKA

Hangi maddeye karşı çıkıyorsunuz? Adalet Bakanı Gül baroların yapısıyla ilgili yapılacak değişime ilişkin konuştu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, baroların yapısıyla ilgili gerçekleştirilmesi planlanan idari değişiklikler için “avukatlık mesleğini daha ileri götürecek, mesleğin kazanımlarını daha da artıracak bir çalışma yapmak istediklerini” söyledi. Gül, bazı baro başkanlarının başlattığı yürüyüşe ilişkin “Ortaya çıkan hangi şeye karşısınız? Teklif yok, hangi maddesine karşı çıkıyorsunuz? Ortada henüz bizim bile daha vakıf olduğumuz bir teklif yok” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bazı baro başkanlarının başlattığı yürüyüşe ilişkin, “Savunma mesleğini geriye götürecek bir çalışmaya asla destek vermeyiz. Arkadaşlarımız, savunmayı daha güçlendiren, avukatların haklarını daha koruyan ve mesleki örgütlenmeyi daha da güçlendiren bir yapı üzerine çalışma yapıyorlar” dedi.

Gül, Kanal 24’te katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı. “Baroların yapısıyla ilgili gerçekleştirilmesi planlanan idari değişiklikler ve bazı baro başkanlarının yaptığı yürüyüşün” sorulduğu Gül, barolarla her zaman “açık kapı diyaloğu” yürüttüklerini, baro başkanlarını dinlediklerini söyledi. Buradaki temel yaklaşımlarının, baroların daha çoğulcu ve katılımcı bir yapıya kavuşması olduğunu dile getiren Gül, savunmanın, yargının temel unsuru olduğunun altını çizdi.

ÖRGÜTLENMEYİ GÜÇLENDİRECEK

Gül, avukatlık mesleğini daha ileri götürecek, mesleğin kazanımlarını daha da artıracak bir çalışma yapmak istediklerini vurgulayarak, “Savunma mesleğini geriye götürecek bir çalışmaya asla destek vermeyiz. Arkadaşlarımız, savunmayı daha güçlendiren, avukatların haklarını daha koruyan ve mesleki örgütlenmeyi daha da güçlendiren bir yapı üzerine çalışma yapıyorlar” dedi.

HER ÖNERİ DEĞERLİ

Şu anda AK Parti’nin kamuoyuna açıkladığı bir taslağın olmadığını belirten Gül, tüm görüşleri dinlediklerini, gruplarının, tüm bu önerilere bakarak bir taslak ortaya çıkaracağını kaydetti.

Bakan Gül, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve baro başkanlarıyla her zaman irtibat halinde olduklarını aktararak, “Diyalog kapıları açık. Bizim için avukat, hakim, savcı, vatandaş olsun temel payda hukukun üstünlüğü. Hukukun üstünlüğüne dair her türlü görüş, öneri bizim için değerlidir” diye konuştu.

HANGİ ŞEYE KARŞISINIZ?

  • Yürüyüş yapan baro başkanlarına “Ortaya çıkan hangi şeye karşısınız? Teklif yok, hangi maddesine karşı çıkıyorsunuz? Ortada henüz bizim bile daha vakıf olduğumuz bir teklif yok” diye seslenen Gül, teklif ortaya çıktıktan sonra herkesin eleştiri ve öneri yapabileceğine işaret etti.

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