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POLİTİKA

Başak Demirtaş'tan 'Türkiye karşıtı raportör' Kati Piri'ye teşekkür

Terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan HDP eski Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Türkiye karşıtlığı ile tanınan Avrupa Parlamentosu eski Türkiye Raportörü Kati Piri'ye teşekkür etti.

Haber Merkezi Diğer
Başak Demirtaş.
Başak Demirtaş.

6-8 Ekim olayları kapsamında başlatılan soruşturmada, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürmeye azmettirmek", "öldürmeye teşebbüse azmettirmek", "yağmaya azmettirmek" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya azmettirmek" suçlarından tutuklanan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Türkiye karşıtlığı ile tanınan Hollandalı siyasetçi Kati Piri'ye aday olduğu genel seçimler öncesi başarı diledi.

Demirtaş'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sevgili Kati Piri'ye Diyarbakır'dan selamlar" notu düşüldü.

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Kati Piri'den Demirtaş'a teşekkür

Söz konusu gelişme sonrası Demirtaş'a teşekkür eden Piri, "Selahattin Demirtaş için çağrılarımı sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlementosu'nun Hollandalı temsilcisi, eski Türkiye Raportörü ve Hollanda İşçi Partisi milletvekili Kati Piri, geçmiş dönemde terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'a destek vermiş, son olarak ise Boğaziçi eylemlerinde sahneye çıkmıştı.

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