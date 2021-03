Başak Demirtaş'tan 'Türkiye karşıtı raportör' Kati Piri'ye teşekkür

6-8 Ekim olayları kapsamında başlatılan soruşturmada, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürmeye azmettirmek", "öldürmeye teşebbüse azmettirmek", "yağmaya azmettirmek" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya azmettirmek" suçlarından tutuklanan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Türkiye karşıtlığı ile tanınan Hollandalı siyasetçi Kati Piri'ye aday olduğu genel seçimler öncesi başarı diledi.

Demirtaş'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sevgili Kati Piri'ye Diyarbakır'dan selamlar" notu düşüldü.

Kati Piri'den Demirtaş'a teşekkür

Söz konusu gelişme sonrası Demirtaş'a teşekkür eden Piri, "Selahattin Demirtaş için çağrılarımı sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.

Dear Başak,



Thank you for your friendship and your kind words!



I will continue the fight for human rights in Turkey and keep calling for the release of @hdpdemirtas 🌹💪
March 12, 2021

Avrupa Parlementosu'nun Hollandalı temsilcisi, eski Türkiye Raportörü ve Hollanda İşçi Partisi milletvekili Kati Piri, geçmiş dönemde terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'a destek vermiş, son olarak ise Boğaziçi eylemlerinde sahneye çıkmıştı.