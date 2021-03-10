Dünya Dokunulmazlıkta AB standardı
AVRUPA

​Dokunulmazlıkta AB standardı

Dokunulmazlıkta AB standardı

Terör örgütü PKK’nın siyasi temsilcisi Selahattin Demirtaş ve diğer HDP’lilerin serbest bırakılması için defalarca çağrı yapan Avrupa Parlamentosu (AP), iki yüzlülüğünü bir kez daha gösterdi. AP, İspanya’dan ayrılmayı savunan eski Katalonya Başkanı Carles Puigdemont ve o dönem ayrılıkçı hükümette bakanlık yapan iki parlamenterin dokunulmazlığını kaldırdı.

Mustafa Duran Yeni Şafak
Tori Comin - Clara Ponsati - Carles Puigdemont
Tori Comin - Clara Ponsati - Carles Puigdemont

Başta Selahattin Demirtaş olmak üzere HDP’lilerin dokunulmazlığının kaldırılmasına tepki gösteren ve serbest bırakılması için defalarca çağrı yapan Avrupa Parlamentosu (AP) ikiyüzlü siyasetini bir kez daha ortaya koydu. AP, İspanya’dan ayrılmayı savunan Katalonya eski başkanı Carles Puigdemont ile o dönem ayrılıkçı hükümetin Sağlık Bakanı Tori Comin ve eski Eğitim Bakanı Clara Ponsati’nin dokunulmazlığını kaldırdı. İspanya mahkemelerinden kaçarak Ekim 2017’den bu yana Belçika’da yaşayan Puigdemont ile yine AP milletvekili olan iki ayrılıkçı Katalan siyasetçi hakkında parlamentoda yapılan üç ayrı oylamada, 705 sandalyeli mecliste 400’den fazla AP üyesi dokunulmazlıkların kaldırılması için oy verdi. Dokunulmazlıklarının kaldırılması, ayrılıkçı Katalanların Belçika’dan İspanya’ya iadesinin yolunu da açabilecek.

AB'den iki yüzlülük: Fransa ve İspanya'yı görmezden gelip Türkiye'yi suçladılar
DÜNYA
AB'den iki yüzlülük: Fransa ve İspanya'yı görmezden gelip Türkiye'yi suçladılar

KAYBEDEN AVRUPA

  • Daha önce de Puigdemont gibi Belçika’ya yerleşen Katalanların iadesini talep eden İspanya’nın oylamadan sonra yeniden iade için girişimde bulunabileceği belirtiliyor. Dokunulmazlıklarının kaldırılmasına karar verilen 3 Katalan milletvekili, 2019’da Avrupa Parlamentosu seçimlerini kazanarak parlamentoya girmiş ve dokunulmazlık elde etmişti. Eski Katalan lider ve iki meslektaşı alınan kararı kınadı. Puigdemont, “Bugün Avrupa Parlamentosu için üzücü bir gün. Dokunulmazlığımızı kaybettik, ancak Avrupa Parlamentosu bundan fazlasını kaybetti ve sonuç olarak Avrupa demokrasisi de” dedi. Adı hiçbir şiddet eylemine karışmadığı halde sırf İspanya’dan ayrılmayı savunduğu için 3 Katalan siyasetçinin dokunulmazlığını kaldıran Avrupa Parlamentosu, demokrasiyi Türkiye söz konusu olunca hatırlıyor.

AB heyetinden HDP'ye ziyaret
GÜNDEM
AB heyetinden HDP'ye ziyaret

HER AY YENİ AÇIKLAMA

37 kişinin ölümünden sorumlu tutulan Demirtaş’ın tutuklandığı 4 Kasım 2016’dan bu yana defalarca açıklama yapan, genel kurul kararı alan AP, bu yılın ilk 3 ayında da konuyu gündeminden düşürmedi. 21 Ocak’ta bir grup parlamenter tarafından sunulan karar tasarısı 590 parlamenterin oyuyla kabul edildi. Tasarıda AİHM’nin “hak ihlali” kararı referans gösterilerek Demirtaş’ın “acilen” serbest bırakılması talep edildi. Tasarıda Figen Yüksekdağ’ın da aralarında olduğu terör suçlusu diğer HDP’lilerin de salınması istendi. Şubat ayının başında ise AP’deki farklı gruplara üye çok sayıda parlamenter ortak bir metin imzalayıp Demirtaş’ın serbest bırakılması için çağrı yaptı. İmzacılar arasında eski Türkiye Raportörü Kati Piri’nin de olduğu metinde HDP milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili çalışmalara tepki gösterildi.

AİHM'den teröre destek kararı: Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini istediler
DÜNYA
AİHM'den teröre destek kararı: Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini istediler

Bugün de gündemleri Demirtaş

  • İkiyüzlü Avrupalı Parlamenterlerin Demirtaş ve HDP’liler hakkındaki son karara bugün imza atması bekleniyor. Bir süredir AP’deki Sosyal Demokrat İşçi Partisi grubu Demirtaş’ın tahliye edilmesi için imza kampanyası başlatmıştı. Kampanyaya Avrupa Konseyi’ne üye 47 ülkenin Avrupa milletvekilleri destek verdi. İmzalar Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi’ne gönderildi. Konseyin kampanyadaki “Demirtaş serbest bırakılsın” talebini bugün karara bağlayabileceği belirtildi.

CHP'li Tanrıkulu: AİHM'nin Demirtaş ile ilgili kararı yerine getirilmek zorunda
GÜNDEM
CHP'li Tanrıkulu: AİHM'nin Demirtaş ile ilgili kararı yerine getirilmek zorunda

Demirtaş teröristtir
GÜNDEM
Demirtaş teröristtir
Abone Ol Google News
Öneriler ve engeller

Öneriler ve engeller

​Kafkasya'da barış ihtimali.
Mısırdan sonra Körfez ülkeleri

Mısır'dan sonra Körfez ülkeleri

​Ankara ve Kahire arasında diplomatik köprü.
Dokunulmazlıkta AB standardı

Dokunulmazlıkta AB standardı

​Avrupa Parlamentosu, iki yüzlülüğünü bir kez daha gösterdi.
Ceremesini hepimiz çekeceğiz

Ceremesini hepimiz çekeceğiz

​Vaka sayılarının yeniden tırmanışa geçmesi sağlıkçıları endişelendiriyor.
Ödünç vekille hülleye son

Ödünç vekille hülleye son

​AK Parti ve MHP'nin ana gündemi Siyasi Partiler Kanunu'nda değişiklik olacak.
Rüzgarda gücümüz artıyor

Rüzgarda gücümüz artıyor

​Kurulu güçte payı yüzde 10'a yaklaştı.
Beş ağır müebbet

Beş ağır müebbet

​Karlov suikastına ilişkin 28 sanıklı davada karar çıktı.
Toplu taşımada HES kodu

Toplu taşımada HES kodu

Vaka sayılarında artış yaşanan Ankara'da yeni tedbirler devreye girdi.
Öldüren ihmal

Öldüren ihmal

​İki kardeş inşaat çukurunda can verdi.
25 terörist öldürüldü

25 terörist öldürüldü

​Hakurk ve Kandil'e hava harekatı.
Mars'taki yaşamın sırrı<br>Türkiye'de olabilir

Mars'taki yaşamın sırrı
Türkiye'de olabilir

​NASA'dan bilim dünyasını şaşırtan açıklama.
TBMM onay verdi

TBMM onay verdi

​Kadına yönelik şiddetin araştırılması için komisyon kurulacak.

Uzatmalarda<br>veda etti

Uzatmalarda
veda etti

​Nefes kesen maçta Porto deplasmanda Juventus'u eledi.

"​Bize bu partiden gidin diyorlar."

​AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklama.
Dokunulmazlıkta AB standardı
Dünya

Dokunulmazlıkta AB standardı

Terör örgütü PKK’nın siyasi temsilcisi Selahattin Demirtaş ve diğer HDP’lilerin serbest bırakılması için defalarca çağrı yapan Avrupa Parlamentosu (AP), iki yüzlülüğünü bir kez daha gösterdi. AP, İspanya’dan ayrılmayı savunan eski Katalonya Başkanı Carles Puigdemont ve o dönem ayrılıkçı hükümette bakanlık yapan iki parlamenterin dokunulmazlığını kaldırdı.
Kafkasya’da barış ihtimali: Öneriler ve engeller
Dünya

Kafkasya’da barış ihtimali: Öneriler ve engeller

Kafkasya’da bölgesel işbirliğinin gerçekleşmesi bölgede radikallerin, savaş yanlılarının ve düşmanlıkların devamından yana olanların işine yaramıyor. Düşmanlık ve nefret politikasından siyasi çıkar bekleyenler açısından bölgesel işbirliği bir hezimet anlamına gelmektedir. Bölgesel işbirliği nihai barış anlaşmasının imzalanması için mihenk taşı olabilir. Ermenistan’ın da bu konuda samimi davranarak 10 Kasım bildirisinin şartlarını bir pazarlık unsuru haline getirmemesi ve ikili müzakereler yoluyla uygulanmasının yollarını araması gelecek nesiller için barışın miras bırakılmasına hizmet edecektir.
Bu yola 94 ruhuyla çıktık
Gündem

Bu yola 94 ruhuyla çıktık

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Özümüz Türkiye sevdası, davamız AK Parti davası. Biz bu yola 94 ruhuyla çıktık. Politikalarımızı millet belirleyecek” dedi. “İstanbul’u değil seçimi kaybettik” vurgusu yapan Kabaktepe, “İstanbul’u yeniden kazanacağız. Niyet ettik, inandık, çalışmalarımızı başlattık.” şeklinde konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.