Gündem Türkiyenin içişlerine karışan Piriye, Bakan Soyludan cevap Kirli taleplerinle yaşlanacaksın
POLİTİKA

Bakan Soylu'dan Kati Piri'ye cevap: Kirli taleplerinle yaşlanacaksın

Türkiye'nin içişlerine karışan Piri'ye, Bakan Soylu'dan cevap: Kirli taleplerinle yaşlanacaksın

Avrupa Parlamentosu'nda Hollanda'yı temsilen bulunan Kati Piri'nin Türkiye'ye yönelik açıklamalarına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sert cevap geldi. Bakan Soylu, Piri'ye "Kirli taleplerinde yaşlanacaksın" dedi.

Haber Merkezi DHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Soylu, Avrupa Parlementosu'nun Hollandalı temsilcisi, Hollanda İşçi Partisi milletvekili Kati Piri'nin Twitter paylaşımına cevap verdi.

Bakan Soylu, Piri'nin "Uluslararası dayanışma sınırlarla bitmiyor. Türkiye'deki demokratları desteklemek için konuşmaya devam edeceğim. Boğaziçi öğrencileri için, Osman Kavala için, Selahattin Demirtaş ve daha fazlası için" yazılı paylaşımını alıntılayarak, "Çirkin taleplerinle yaşlanacaksın... Ancak kötü isteklerin Türkiye'de hiç gerçekleşmeyecek" cevabını verdi.

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