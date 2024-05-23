Başıboş köpek tasarısı haftaya Meclis'te: Mama lobisi çözüm istemiyor

Ticaret Bakanlığı verilerine göre son 5 yılda 1,5 milyar dolar değerinde 937 bin ton köpek maması ithal edildi. Ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerinden karşılanan mamaların yanı sıra, hayvansal yan ürünler ve işlenmiş yağ gibi temel evcil hayvan maması bileşenleri de ülkeye geliyor. Sadece 2022’de evcil hayvan maması ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 30’un üzerinde artarak, 77 bin tona ulaştı. Fransa, Macaristan ve Sırbistan bu dönemde ilk üç tedarikçi olarak öne çıkarken, 136 milyon dolarlık bir pasta payından bahsediliyor. Türkiye’deki hanelerin %5’i köpek sahibi iken AB’de bu oranın %25’i bulduğu belirtiliyor. Bu da mama sektörünün daha da büyüyeceği anlamına geliyor.

KAYDA DEĞER ARTIŞ

ABD Tarım Bakanlığı (USDA) ülkemizde son 10 yılda kedi ve köpek mamalarında yönelik talepte kayda değer bir artışa dikkat çekiyor. Veriler ışığında ülkemizdeki evcil hayvan mamalarının yaklaşık 4’te 1’i ihraç edilirken, 2022’de ihracatın bir önceki yıla göre yüzde 57 artarak, 62 bin ton (89 milyon dolar) gibi rekor bir seviyeye ulaştı. USDA’nın raporunda Türkiye’nin, yerli evcil hayvan maması üretiminin iki yıl gibi kısa bir sürede kayda değer bir büyüme gösterdiği, 2019’da 90 bin tonun altında olan üretimin 2021’de iki katına çıkarak 200 bin tona yaklaştığı, 2022 yılına gelindiğinde üretim daha da artarak 225 bin tona ulaştığına dikkat çekti.

GÜVENDE DEĞİLİZ

Avukat Kaan Bayramzade, başıboş köpekler nedeniyle toplum güvenliğinin tehdit altında olduğunu belirterek, sosyal medyadaki bot hesaplarla suni gündem oluşturulduğunu söyledi. Sokaklardaki güvensizliğie işaret eden Bayramzade, “İstediğiniz kadar kısırlaştırma yapın, sokaklarda dolaşılamıyor. Bugün, metropol şehir olan İstanbul’da dahi lüks semtlere gittiğinizde sokakta gezerken köpeklerin size saldıracağını göreceksiniz. Bu hadiseler turistik anlamda itibar ve gelir kaybına yol açıyor” diye konuştu. Hayvan mamalarının çok ciddi bir pasta payına karşılık geldiğini de anlatan Bayramzade, “Sadece insani amaçlarla yardım ettiklerini iddia eden insanların astronomik meblağlarda gelirleri nasıl olabiliyor? Bu kadar fazla bütçeye tekabül eden bir ortamda rant döndüğü aşikar. Bu rantla birlikte toplumun güvende yaşaması bir kenara bırakılıp, belli kişilerin çıkarlarının öncelik alındığı bir sistem kuruluyor. Ayrıca bu konuda son derece iyi bir örgütlenme söz konusu. Belirli bir yerden yönlendirme olmadan bu kadar istikrarlı ve sistematik bir propaganda süreci olamaz” değerlendirmesi yaptı.

İngiltere’de 100 bin köpek toplatılıyor

Türkiye, Hindistan ve Çin gibi ülkelerde sokak hayvanlarının ciddi sorun oluşturduğunu aktaran Bayramzade, “ABD ve Avrupa’da sokak köpekleri vatandaşın yaşam hakkı gibi temel hak ve hürriyetlerine zarar verecek noktada problem oluşturmuyor. İngiltere'de Hayvan Evsizliği Endeksi'ne göre 1,1 milyon sokak hayvanının 67 bini köpekler oluşturuyor. Yine İngiltere’de sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmalar yürüten Mavi Haç verilerine göre, ülkede her yıl sokaklardan 100 bin köpek toplanıyor” dedi.

Tasarı haftaya Meclis'te

Sokak köpekleri düzenlemesinin önümüzdeki hafta TBMM'ye sunulması planlanıyor. Düzenleme bugün AK Parti Meclis Grubu'nun gündemine alınacak. AK Parti kaynakları, konuya ilişkin AK Parti Meclis Grubu'na herhangi bir teklif sunulmayacağını söyledi. Kaynaklar, bakanlığın çalışmasının konuyla ilgilenecek Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'na verildiğini aktardı. AK Parti kaynakları, "Yenişehirlioğlu, konuyla ilgili raporları olan STK ve akademisyenleri bilgilendirilecek. 10 gün içerisinde çalışma tamamlanacak. Önce sahiplendirme, sonra kısırlaştırma, sonra barınak, uyutma ise en son çare olacak. Sahiplendirme süresi tartışmaya açılacak. Torba teklifi ile gelecek" dedi.







