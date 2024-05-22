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Başıboş köpeklerle ilgili yasal düzenleme Meclis’e geliyor: Son seçenek uyutma

İki yılda 100’e yakın vatandaşın ölümüne neden olan başıboş köpeklerle ilgili yasal düzenlemenin kısa zamanda Meclis’e gelmesi bekleniyor. Tasarıya göre her belediye imkanı dahilinde sokak köpeklerini toplayacak ve köpekler için sahiplendirme ilanı yayınlayacak. Her bir köpeğin sahiplenilmesi için 30 gün beklenecek. 30 gün sonunda sahiplenilmeyen köpekler uyutulacak.

Uğur Duyan ve
04:00 - 22/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:49 - 22/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye'de 2.8 milyonu sokak köpeği olmak üzere 6.6 milyondan fazla sahipsiz hayvan var. Ülke genelinde Mart 2022'den Aralık 2023'e kadar sokakta başıboş yaşayan köpeklerden kaynaklı ısırılma, kuduz, trafik kazası gibi nedenlerle 40'ı çocuk olmak üzere 92 kişi hayatını kaybetti. Konuya ilişkin yasal düzenlemenin kısa zamanda Meclis gündemine alınacağı öğrenildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bir süredir üzerinde çalıştığı sahipsiz hayvanlar yasa teklifinin taslak metni ortaya çıktı. Sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifinin taslak metninde İngiliz modelinin esas alınacağı ifade edildi. Çözüm modelinde, sokak köpeklerinin toplanması, kısırlaştırılması, bir ay içinde sahiplendirilmesi ve sahiplendirilmemesi durumunda uyutulması planlanıyor.

ÖNCE TASLAK SONRA METİN

Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla gerçekleştirilen toplantılardan sonra taslak metne son şekli verildi. Taslağın yasa teklifine dönüştürülmesi için AK Parti Meclis Grubuna gönderileceği ifade edildi. AK Parti Meclis Grubu, taslak metni yasa teklifine dönüştürmeden önce Meclis'teki diğer siyasi partilerin görüşlerini alması bekleniyor. Teklifin Meclis gündemine iki hafta içerisinde alınması bekleniyor. Taslak metne göre kanun teklifinde yer alması beklenen başlıklar şöyle:

TOPLA-KISIRLAŞTIR-UYUT:
Kısırlaştırma işleminin maliyeti ve sahipsiz hayvan sayısındaki orantısız artış nedeniyle öncelikle başta sokak köpekleri olmak üzere sahipsiz hayvanlar toplatılacak. Sorumlu Belediye olacak. Toplanacak sahipsiz hayvanlar belediyelerce kurulacak barınaklarda tutulacak. 30 gün içinde sahiplendirilmeyen hayvanların künye bilgilerinin yer aldığı ilanlar belediyelerin internet sitelerine aktarılacak. Bu veriler üzerinden hayvanlar sahiplendirilecek. Sahiplendirilmeyenler ise sürenin sonunda iğne ile uyutulacak. Uyutulan köpeklerden boşalan barınaklara sokaktan toplanan yeni köpekler gelecek ve süreç aynı şekilde işletilecek.
POPÜLASYON KONTROLÜ:
Kısırlaştırma işlemesiyse toplanan ya da tespit edilen tüm sahipsiz hayvanlar yerine üreme çağının başındaki veya üreme çağına yeni girmiş olan sahipsiz hayvanlar üzerinde uygulanacak. Bu sayede sokak hayvanı popülasyonu kontrol altına alınacak.
SAHİPLENDİRMEYE KISTAS
: Evcil hayvan satışı ve sahiplendirilmesi de kıstaslara bağlanacak. Cins hayvan satışı da bu çerçevede daraltılacak.

7 ÜLKE 3 YÖNTEM

Ayrıca sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması amacıyla kanuni düzenleme getiren 7 Avrupa ülkesindeki yasalar da incelendi. Bu 7 ülkede üç farklı yöntem öne çıktığı görüldü: Barınaklarda bakım, kısırlaştırma ve alındığı yere geri bırakma ile ötanazi. Hollanda ve Yunanistan'da kısırlaştırma ve alındığı yere geri bırakma politikası uygulanırken; Almanya, İtalya, Polonya ve Portekiz'de barınak usulü işletilmekte. İngiltere'de ise belirli sürede sahiplendirilmeyen hayvanlara ötanazi yapılmakta.


HAYTAP Başkanı başıboş sokak köpeklerinin insanları öldürmesine “pireyi deve yapmak” dedi: Profesör canlı yayında tane tane anlattı

İç güvenlik sorunu haline gelen başıboş sokak köpeği sorununa ilişkin düzenleme, 23 Mayıs Perşembe günü Meclis’e geliyor. Söz konusu düzenlemeye göre; belediyeler başıboş köpekleri toplayacak, barınaklarda bakım ve aşılama işlemi yapılacak, barınaklardaki köpekler için sahiplendirme ilanı verilecek, 15-30 gün içinde sahiplendirilmeyen köpekler uyutulacak. Habertürk TV ekranlarında gündeme gelen meseleye dair Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Başkanı Av. Ahmet Kemal Şenpolat, her geçen gün köpek saldırıları ile gündeme gelen ölüm ya da yaralanma haberlerinin bir ‘algı’dan ibaret olduğunu söyleyerek akıl almaz açıklamalarda bulundu. Şenpolat, “Türkiye’de önce kamuoyu oluşturuluyor, medya eli vasıtasıyla küçük bir şey, pire deve yapılıyor. O şekilde anlatılıyor, ortam hazırlandıktan sonra da yasa değiştirilmesi için de ortam hazırlanmış oluyor” dedi. Köpek saldırılarında yüzlerce masum insanın ölümüne dair kamuoyunda oluşan huzursuzluğu ‘pireyi deve yapmak’ olarak tanımlayan Şenpolat’a ünlü Profesör Nilüfer Sabuncuoğlu cevap verdi. Sadece son 45 günde 7 vatandaşın başıboş sokak köpeği saldırısında hayatını kaybettiğini ifade eden Sabuncuoğlu, “Bir pire ölürse bir pire ölür, bir deve ölürse bir deve ölür, 7 vatandaşımız öldü, bir insan bir hayattır, bir dünyadır. Bu şartlarda, ‘pireyi deve yapmak’ gibi bir algıdan bahsedemeyiz. Bakanlık verilerine göre 2023 yılında 437 bin vatandaşımız köpekler tarafından ısırıldı” dedi.


#sokak hayvanları
#Köpek
#Tarım ve Orman Bakanlığı
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