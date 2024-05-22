Başıboş köpeklerle ilgili yasal düzenleme Meclis’e geliyor: Son seçenek uyutma

İç güvenlik sorunu haline gelen başıboş sokak köpeği sorununa ilişkin düzenleme, 23 Mayıs Perşembe günü Meclis’e geliyor. Söz konusu düzenlemeye göre; belediyeler başıboş köpekleri toplayacak, barınaklarda bakım ve aşılama işlemi yapılacak, barınaklardaki köpekler için sahiplendirme ilanı verilecek, 15-30 gün içinde sahiplendirilmeyen köpekler uyutulacak. Habertürk TV ekranlarında gündeme gelen meseleye dair Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Başkanı Av. Ahmet Kemal Şenpolat, her geçen gün köpek saldırıları ile gündeme gelen ölüm ya da yaralanma haberlerinin bir ‘algı’dan ibaret olduğunu söyleyerek akıl almaz açıklamalarda bulundu. Şenpolat, “Türkiye’de önce kamuoyu oluşturuluyor, medya eli vasıtasıyla küçük bir şey, pire deve yapılıyor. O şekilde anlatılıyor, ortam hazırlandıktan sonra da yasa değiştirilmesi için de ortam hazırlanmış oluyor” dedi. Köpek saldırılarında yüzlerce masum insanın ölümüne dair kamuoyunda oluşan huzursuzluğu ‘pireyi deve yapmak’ olarak tanımlayan Şenpolat’a ünlü Profesör Nilüfer Sabuncuoğlu cevap verdi. Sadece son 45 günde 7 vatandaşın başıboş sokak köpeği saldırısında hayatını kaybettiğini ifade eden Sabuncuoğlu, “Bir pire ölürse bir pire ölür, bir deve ölürse bir deve ölür, 7 vatandaşımız öldü, bir insan bir hayattır, bir dünyadır. Bu şartlarda, ‘pireyi deve yapmak’ gibi bir algıdan bahsedemeyiz. Bakanlık verilerine göre 2023 yılında 437 bin vatandaşımız köpekler tarafından ısırıldı” dedi.