Başıboş köpeklerle ilgili yasal düzenleme Meclis’e geliyor: Son seçenek uyutma

Türkiye'de 2.8 milyonu sokak köpeği olmak üzere 6.6 milyondan fazla sahipsiz hayvan var. Ülke genelinde Mart 2022'den Aralık 2023'e kadar sokakta başıboş yaşayan köpeklerden kaynaklı ısırılma, kuduz, trafik kazası gibi nedenlerle 40'ı çocuk olmak üzere 92 kişi hayatını kaybetti. Konuya ilişkin yasal düzenlemenin kısa zamanda Meclis gündemine alınacağı öğrenildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bir süredir üzerinde çalıştığı sahipsiz hayvanlar yasa teklifinin taslak metni ortaya çıktı. Sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifinin taslak metninde İngiliz modelinin esas alınacağı ifade edildi. Çözüm modelinde, sokak köpeklerinin toplanması, kısırlaştırılması, bir ay içinde sahiplendirilmesi ve sahiplendirilmemesi durumunda uyutulması planlanıyor.
ÖNCE TASLAK SONRA METİN
Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla gerçekleştirilen toplantılardan sonra taslak metne son şekli verildi. Taslağın yasa teklifine dönüştürülmesi için AK Parti Meclis Grubuna gönderileceği ifade edildi. AK Parti Meclis Grubu, taslak metni yasa teklifine dönüştürmeden önce Meclis'teki diğer siyasi partilerin görüşlerini alması bekleniyor. Teklifin Meclis gündemine iki hafta içerisinde alınması bekleniyor. Taslak metne göre kanun teklifinde yer alması beklenen başlıklar şöyle:
7 ÜLKE 3 YÖNTEM
Ayrıca sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması amacıyla kanuni düzenleme getiren 7 Avrupa ülkesindeki yasalar da incelendi. Bu 7 ülkede üç farklı yöntem öne çıktığı görüldü: Barınaklarda bakım, kısırlaştırma ve alındığı yere geri bırakma ile ötanazi. Hollanda ve Yunanistan'da kısırlaştırma ve alındığı yere geri bırakma politikası uygulanırken; Almanya, İtalya, Polonya ve Portekiz'de barınak usulü işletilmekte. İngiltere'de ise belirli sürede sahiplendirilmeyen hayvanlara ötanazi yapılmakta.