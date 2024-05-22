Sokak köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı

Yüksek, "Samandağ sahilinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar köpek saldırısına maruz kalıyorlar. Sahilde 30-40 köpek boş boş geziyor. Gün geçmiyor ki bir vatandaş köpek saldırına uğramasın. Geçen gün de köpekler benim çocuklarımı ısırmışlardı." diye konuştu.​​​​​​​​​​​​​​