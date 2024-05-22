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Sokak köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı. Talihsiz kadın Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

09:21 - 22/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 09:21 - 22/05/2024 Çarşamba
AA
Arşiv
Arşiv

Deniz Mahallesi'nde yaşayan Belgin Güneş (42), dün akşam saatlerinde sahilde yürüdüğü sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.


Durumu gören mahalle sakinlerinin yardımıyla köpeklerden kurtulan Güneş, sağ bacağından yaralandı.


Çevredekilerce Samandağ Devlet Hastanesine kaldırılan Güneş'in tedavisi sürüyor.


Sahipsiz köpeklerin saldırına uğrayan kadına yardım eden mahalle sakinlerinden Seyran Yüksek, sahilde yürüyüş yapmaya korktuklarını söyledi.


Yüksek, "Samandağ sahilinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar köpek saldırısına maruz kalıyorlar. Sahilde 30-40 köpek boş boş geziyor. Gün geçmiyor ki bir vatandaş köpek saldırına uğramasın. Geçen gün de köpekler benim çocuklarımı ısırmışlardı." diye konuştu.​​​​​​​​​​​​​​




#Hatay
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#samandağ
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