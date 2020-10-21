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Gündem Başörtülü çalışanlara hakaret eden İBB yöneticisi Şişli yeniden hakim karşısında
POLİTİKA

Başörtülü çalışanlara hakaret eden İBB yöneticisi Şişli yeniden hakim karşısında

İSMEK toplantısında başörtülü kadınlara hakaret edip aşağılayan eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, yargılandığı davada ikinci kez hakim karşısına çıkıyor. Şişli'nin 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi isteniyor.

Haber Merkezi DHA
Yeşim Meltem Şişli
Yeşim Meltem Şişli

İSMEK’te çalışan başörtülüleri aşağıladığı için infiale yol açan, ardından hakkında dava açılan eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli, ikinci kez hakim karşısına çıkıyor. İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi istenen Yeşim Meltem Şişli'nin yargılandığı davanın ikinci duruşmasını öncesi KADEM üyeleri Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı.

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Ve Meltem Şişli gitti

Kabul edilemez bir tutum

KADEM adına açıklama yapan avukat Müjgan Siyah Çevik, "Başörtülü kadın çalışanlara ağır hakaretlerde bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında açılan davada mağdur kadınların yanındayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 1996 yılında bir sosyal doku projesi olarak başlatılan ve kadınların istihdamında çok önemli katkıları olan bir merkezde kamu görevi yerine getiren kadın çalışanların yine kadın bir yönetici tarafından cinsiyet, din, inanç ve fikirleri nedeniyle aşağılayıcı bir muameleye muhatap olmaları kabul edilemez bir tutumdur" ifadelerini kullandı.

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"Tercih ettikleri kıyafet nedeniyle aşağılandılar"

Çevik, "Suç duyurusunda bulunan mağdur çalışanların sırf dini inançlarından dolayı tercih ettikleri kıyafetleri nedeniyle 'Terliyorsunuz, kokuyorsunuz' şeklinde tahrik edici ifadelerle maruz kaldıkları bu hakaret, mağdurlara psikolojik şiddet olmasının yanında, toplumsal barışı hedef alması bakımından da TCK madde 216 unsurlarını içermekte olup, 'Halkı kin ve düşmanlığına alenen tahrik etme' suçunu teşkil ettirmektedir.

"Topyekün mücadele edeceğiz"

Anayasa ile teminat altına alınan temel hak ve özgürlüklere, bu milletin öz değerlerine karşı topyekün mücadeleye girişilen zorbalıklarla dolu bir utanç tarihi olan 28 Şubat'ı 23 yıl sonra yeniden hatırlatan bu pervasızlığı görmezden gelmek mümkün değildir. KADEM olarak bu tip toplumsal huzura kasteden nefret suçlarına ve ayrımcılığa karşı kararlılıkla mücadele edeceğimizi ve kamuoyu vicdanında yara açan her davayı mesuliyet bilerek takip edeceğimizi önemli belirtiriz" şeklinde konuştu.

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