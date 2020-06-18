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Gündem Daire başkanı olmuş Başörtülüleri aşağılayan Meltem Şişli 9 bin 500 TL maaş alıyor
POLİTİKA

Daire başkanı olmuş: Başörtülüleri aşağılayan Meltem Şişli 9 bin 500 TL maaş alıyor

İSMEK’te çalışan başörtülüleri aşağıladığı için infiale yolaçan, ardından hakkında dava açılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli hakim karşısına çıktı. Tepkileri dindirmek için istifa ettiği açıklanan Şişli’nin halen İBB’de Daire Başkanı olduğu ortaya çıktı.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Meltem Şişli
Meltem Şişli

İSMEK’in eski kadın yöneticilerine ve taktıkları başörtülerine hakaret eden eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakim karşısına çıktı. “İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi istenen Şişli, İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Yaklaşık 4 saat süren ilk duruşmaya basın mensupları alınmezken tutuksuz sanık Şişli, duruşmanın bitmesinin ardından adliyeden ayrıldı. İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına müşteki eski İSMEK kadın yöneticileri ve sanık Meltem Şişli hazır bulundu.

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HALEN İBB’DE ÇALIŞIYOR

Duruşmada aylık geliri ve çalıştığı yer sorulan Şişli’nin daha önce İBB tarafından tepkileri dindirmek için görevinden istifa ettiği açıklaması yapılmıştı. Şişli mahkemeye verdiği ifadede halen İBB’de Daire Başkanı olarak görev yaptığını ve aylık 9 bin 500 TL geliri olduğunu dile getirdi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

  • Duruşmada savunma yapan Meltem Şişli, ilk etapta kadın çalışanlarla ilgili görüşlerinin olumlu olduğunu ve kendileriyle çalışma kararı aldığını öne sürdü. Kendisinin başörtülü kadın yöneticilere küçük düşürecek söylemlerde bulunmadığını iddia eden Şişli, suçsuz olduğunu ve beraatini istediğini aktardı.

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