Ve Meltem Şişli gitti

Başörtülülere hakaret eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli istifa etti. İSMEK’te çalışan 20 kadın Şişli hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olayı incelemesi için 5 müfettiş görevlendirmişti. Şişli’nin ‘soruşturmanın selameti için’ görevinden istifa ettiği ve İBB Başkanı İmamoğlu’nun istifayı kabul ettiği öğrenildi.

Yaşanan skandalı Yeni Şafak gazetesi olarak 31 Ocak 2020 tarihinde manşet haberi olarak okurlarımıza duyurmuştuk.

GÜNDEM Ahlaksız kadın

YENİ ŞAFAK GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Yeni Şafak gazetesinin 31 Ocak 2020 tarihinde “Ahlaksız Kadın” manşetiyle duyurduğu İSMEK skandalı Türkiye gündemine oturdu. Şişli, İSMEK’te çalışan 20 kadın bölge yöneticilerine “Kaçınız bekarsınız, bir el kaldırın bakalım. Bu ne böyle, hepsi bekar neredeyse. Bunları akşam itfaiyecilerle buluştursanız müdür bey. En şanslı müdür bu müdür, bu kadar kadınla çalışıyor. Bu sıcakta başınız da kapalı, ne yapıyorsunuz, terliyorsunuzdur ve kokuyorsunuzdur... Bence hiçbiriniz yönetici değilsiniz, formasyonunuz yok bir kere... Hepinizin diksiyonları berbat, acil eğitim almalısınız...” ifadelerini kullanmıştı.

BAKANLIK VE SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına giden 19 İSMEK bölge yöneticisi hakaret ettiği iddia edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ve Hayat Boyu Öğrenme (HBÖ) Müdürü Erkan Duyar hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Genel soruşturmadan sorumlu Başsavcıvekili Ömer Faruk Yıldırım, Yeşim Meltem Şişli ve Erkan Duyar hakkında soruşturma başlattı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da iddiaların ardından, Yeşim Meltem Şişli’nin ifadesinin alınması için 5 müfettiş görevlendirdi.

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GÜNDEM İcabınıza bakacağım

Yeşim Meltem Şİşli'nin İBB'den tam 38 bin TL aylık maaş aldığı ortaya çıkmıştı.

GÖREVDE OLMAYI HAK ETMİYOR

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu da yaşanan skandal sözleri İBB Şubat ayı meclis toplantısına taşıdı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Göksu, “Biz bu hanımefendinin durumunun ve bilgi birikimin ne olduğunu bilmiyoruz. Bilgi birikim ne olursa olsun İstanbul halkı ve meclis üyeleri olarak bu konuya ilişkin sonuç bekliyoruz. 21 yüzyılın başlangıcında bu hanımefendi bu kentin herhangi bir görevinde olmayı hak etmiyor. Hiç kimse için yargısız infaz yapmayı istemeyiz. Ancak, idari tedbirler olarak yayınlanan haberin ardından hemen açığa alınması gerekiyordu. Konuya ilişkin siz bir adım atmazsanız bizim yapacaklarımızı önümüzdeki günlerde göreceksiniz” dedi.

İBB bu yükten kurtulmalı

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, “CHP’li kadın meclis üyelerine sormak istiyorum. Bir hanımefendinin söylediği bu ithamları nasıl içinize sindiriyorsunuz. Biz İstanbul’da, İstanbul halkının oylarıyla seçilmiş insanlarız. İstanbul halkının her bir hukuku bizlere emanettir. Hiç kimsenin dinine ve mezhebine bakmadan her insanın hukukunu korumakla yükümlüyüz. Aynı zamanda bu güzel kurumun itibarını da korumak bizlerin görevidir. Bu sözleri söyleyen kişinin İBB’ye yük olduğunu düşünüyor, İBB’nin de bu yükten kurtulması gerektiğini belirtiyorum” şeklinde konuştu.