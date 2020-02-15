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POLİTİKA

Yeşim Meltem Şişli skandalı - İBB'de ahlaksızlık yapan Yeşim Meltem Şişli kimdir?

Kandırmışlar, istifa etmemiş!

İSMEK’te çalışan başörtülüleri aşağılayan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli’nin istifa ettiği açıklanmıştı. CHP’nin, tepkileri dindirmek için böyle bir açıklama yaptığı, gerçekte ise Şişli’nin izne çıkarıldığı, 38 bin liralık maaşını almaya devam ettiği ortaya çıktı. İBB AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, “Milletin aklıyla alay ediyorlar” dedi.

Fatih Özer Yeni Şafak
Yeşim Meltem Şişli
Yeşim Meltem Şişli

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İSMEK’te başörtülü kadınlara hakaret edip aşağılayan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin istifa etmediği ve 38 bin liralık maaşını almaya devam ettiği ortaya çıktı. CHP yönetimi, kamuoyunun baskılarını engellemek için kelime oyunlarıyla Şişli’nin istifa ettiği yönünde algı operasyonu yaptı. Şişli’nin ‘istifa ettiği’ haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirten İBB AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, “CHP yönetimi Şişli’yi soruşturma neticelenene kadar izne çıkardı. Şişli, fiili olarak halen görevde ve İBB yönetimi ile ilişkisi kesilmedi” dedi.

Faruk Gökkuş

KELİME OYUNLARIYLA MİLLETİ KANDIRDILAR

CHP’li İBB yönetiminin Şişli konusu karşısında kamuoyunu yanılttığını belirten Gökkuş şöyle devam etti: “İSMEK bölge yöneticilerine karşı yapılan hakaret ve taciz içeren sözlerin ardından kamuoyunda büyük bir tepki oluştu. Yaşanan olaylar karşısında CHP yönetimi, Yeşim Meltem Şişli’nin kelime oyunuyla istifa ettiği yönünde bir algı oluşturmaya çalıştı. Ancak Şişli’nin istifa etmediğini görevinden uzaklaştırıldığını öğrendik. Bunun anlamı milletin aklıyla oynamaktır. Şişli olayı üzerinden şu anda milleti kandırıyorlar ve bizim bunu kabul etmemiz mümkün değildir.”

ŞİŞLİ İSTİFA ETMELİ

“Şişli’nin söylediği skandal sözler CHP ve İBB yönetimi tarafından kabul edilemez bulunuyorsa bu hanımefendi bir an önce görevden el çektirilmelidir”, diyen Gökkuş, “CHP yönetimi milleti aldattı. Bu sözden pişmanlık duyuluyorsa, yapılacak en doğru şey Şişli’nin istifa etmesidir. Siz insanların inançlarıyla ve giyimiyle bu şekilde alay edeceksiniz, milletten tepki gelince oy için milleti kandıracaksınız. Yapılan bu, bunun başka adı da yoktur” şeklinde konuştu.

38 BİN LİRA MAAŞ ALIYOR

Yeşim Meltem Şişli, İBB Genel Sekreter Yardımcısı, İGDAŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Şişli, hem Genel Sekreter Yardımcılığı maaşı alıyor, hem de belediye şirketlerden iki maaş alıyor. Şişli’nin toplam maaşının 38 bin TL olduğu ifade ediliyor. Edinilen bilgilere göre, Şişli’nin İBB ile ilişkisi kesilmediği ve izinli olarak gözüktüğü için maaşını da almaya devam ettiği öğrenildi.

Türkiye gündemine oturdu

31 Ocak 2020 tarihli “Ahlaksız Kadın” manşetimiz.

Ahlaksız kadın
GÜNDEM
Ahlaksız kadın

***

1 Şubat 2020 tarihli 'İcabınıza bakacağım' isimli manşet haberimiz.

İcabınıza bakacağım
GÜNDEM
İcabınıza bakacağım
  • Yeni Şafak gazetesinin 31 Ocak 2020 tarihinde “Ahlaksız Kadın” manşetiyle duyurduğu İSMEK skandalı Türkiye gündemine oturdu. Şişli, İSMEK’te çalışan 20 kadın bölge yöneticilerine “Kaçınız bekarsınız, bir el kaldırın bakalım. Bu ne böyle, hepsi bekar neredeyse. Bunları akşam itfaiyecilerle buluştursanıza müdür bey. En şanslı müdür bu müdür, bu kadar kadınla çalışıyor. Bu sıcakta başınız da kapalı, ne yapıyorsunuz, terliyorsunuzdur ve kokuyorsunuzdur...“ ifadelerini kullanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına giden İSMEK’te çalışan 19 kadın bölge yöneticisi, Şişli ve Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Erkan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olayı incelemesi için 5 müfettiş görevlendirmişti.

İSMEK'in eski kadın bölge sorumlularından Yeşim Meltem Şişli'ye suç duyurusu
OYNAT 02:39
İSMEK'in eski kadın bölge sorumlularından Yeşim Meltem Şişli'ye suç duyurusu
İSMEK'in eski 20 kadın bölge sorumlusu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında suç duyurusunda bulundu. İşten çıkarılan İSMEK bölge sorumlularından Sümeyra Sağlam, 'Adı geçen hanımefendi, 'siz bu işleri nasıl yapıyorsunuz?' dedi, biz de 'belediye araç vermiyor, kendi araçlarımızı kullanıyoruz' dedik. Bize 'bu paraya bu iş mi yapılır, bu parayla otobüse, minibüse nasıl biniyorsunuz, başörtülerinizle otobüse, minibüse in bin terlemiyor musunuz? Zor olmuyor mu?' dedi, hatta 'kokuyorsunuz' bunu bile söyleyebildi. Biz inanamadık. Duyduğumuz cümlelere biz inanmadık' diye konuştu.
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