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Batman'da EYP'li saldırı: 7 şehit

Batman kırsalında zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu 7 asker şehit olurken 2 asker de yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Batman’da askeri araca EYP’li saldırı
Batman’da askeri araca EYP’li saldırı

Batman'ın Gercüş ilçesinde PKK'lı teröristler, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada ilk belirlemelere göre 7 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı.

Batman’da askeri araca EYP’li saldırı

Gercüş ilçesinde bugün saat 06.00 sıralarında güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyon sırasında zırhlı askeri araç geçerken, PKK'lı teröristler yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Patlamada, ilk belirlemelere göre 7 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Saldırının ardından bölgeye takviye güvenlik güçleri ve ambulanslar sevk edildi.

Saldırının ardından kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla, bölgede hava destekli geniş çaplı operasyonların sürdüğü bildirildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

  • İlimiz Gercüş ilçesi kırsalında yürütülen operasyonlar sırasında operasyona giden zırhlı askeri aracımızın geçişi esnasında El Yapımı Patlayıcı (EYP) saldırısı sonucu 4 askerimiz şehit olmuş, 5 askerimiz yaralanmıştır. Bölgede kaçan teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatılmıştır.

Valiliğin açıklamasının ardından yaralı 5 askerden tedaviye alınan ve sağlık durumu ağır olan 3 askerin de şehit düştüğü öğrenildi.

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