Şehitlerimizin isimleri ve memleketleri belli oldu

Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Altınoluk ve Çelikköy köyleri arasında, Umutlu köyü yol ayrımında, devam eden yol yapım çalışmasının emniyetinin alınması amacıyla görevlendirilen askerleri taşıyan zırhlı araca, bugün saat 06.00 sıralarında saldırı düzenlendi.
- PKK'lı teröristler, yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirdi. Patlada, 1'i astsubay, 6'sı uzman çavuş, 7 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz de ağır yaralandı.
Patlamayla birlikte asfalt yolda 1,5 metre derinliğinde 4,5 metre çapında geniş çukurun oluştuğu görüldü.
Batman'da şehit olan askerlerimizin isimkeri ve memleketleri
Şehitlerin İzmir, Isparta, Eskişehir, Ankara, Amasya, Samsun, Balıkesir nüfuslarına kayıtlı oldukları öğrenildi.
Acı haberi ailelerine verilen şehitlerin isimleri kamuoyu ile paylaşılıyor.
Şehitlerimizin isimleri :
- Uzman Çavuş Neşet Gök (Eskişehir)
- Uzman Çavuş Uğur Göksu (Samsun)
- Uzman Çavuş Ali Hekim (Antalya)
- Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus (İzmir)
- Uzman Çavuş Özgürcan İnce (Ankara)