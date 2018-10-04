Batman'da şehit düşen askerlerimizin isimleri ve memleketleri Şehitlerimizin isimleri ve memleketleri belli oldu Batman'da sabah saatlerinde meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğan EYP saldırısında şehit düşen askerlerimizin isimleri ve memleketleri belli oldu.

Haber Merkezi 04 Ekim 2018, 13:21 Son Güncelleme: 04 Ekim 2018, 13:30 Yeni Şafak