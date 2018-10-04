Gündem Samsunlu şehidin son paylaşımı duygulandırdı
SAMSUN

Samsunlu şehidin son paylaşımı duygulandırdı

Batman’da yola tuzaklanan EYP’nin patlaması sonucunda şehit olan Samsunlu Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu’nun sosyal medya üzerinden 2 hafta önce yaptığı paylaşımı duygulandırdı. Şehit Göksu'nun nişanlısıyla olan fotoğrafını paylaşarak üzerine, “Yanında olamasam da kalbim hep seninle sevdiğim” yazdığı görüldü.

Haber Merkezi IHA
Samsunlu şehidin duygulandıran paylaşımı
Samsunlu şehidin duygulandıran paylaşımı
Samsunlu şehidin duygulandıran paylaşımı
IHA
Samsunlu şehidin duygulandıran paylaşımı

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde yol yapım çalışmasının güvenliğini sağlayan askeri aracın geçişi sırasında, yola tuzaklanan EYP’nin patlatılması sonucu 7 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Şehit olan askerlerden birinin Samsunlu Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu olduğu öğrenildi. Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu’nun acı haberi memleketi Samsun’un Ladik ilçesinde bulunan baba ocağına ulaştı. Haberi alan acılı aile gözyaşlarını tutamadı. Şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı.

Batman'da EYP'li saldırı: 7 şehit
GÜNDEM
Batman'da EYP'li saldırı: 7 şehit

Öte yandan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Göksu’nun 2 hafta önce sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ise görenleri duygulandırdı. Göksu nişanlısıyla birlikte olduğu fotoğrafı paylaşarak üzerine ise şu yazıyı yazdı:

"Yanında olamasam da kalbim hep seninle sevdiğim. Beraber mutlu yıllara. Nişanımızın 1. yıl dönümü kutlu olsun.”

Samsunlu şehidin duygulandıran paylaşımı

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