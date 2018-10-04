Batman'da alçak saldırı: 8 askerimiz şehit

PKK'lı teröristler yola tuzakladığı patlayıcı ile 8 askerimizi şehit etti.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan askerlerin bulunduğu zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristler, asfaltın altına tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada, 1'i astsubay, 6'sı uzman çavuş, 8 asker şehit oldu, 1 asker de ağır yaralandı.

Batman’da askeri araca EYP’li saldırı

Hasankeyf ilçesine bağlı Altınoluk ve Çelikköy köyleri arasında, Umutlu köyü yol ayrımında, devam eden yol yapım çalışmasının emniyetinin alınması amacıyla görevlendirilen askerleri taşıyan zırhlı araca, bugün saat 06.00 sıralarında saldırı düzenlendi.

PKK'lı teröristler, yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirdi.

Patlamada 8 asker şehit oldu, 1 asker de ağır yaralandı.

3 ASKER HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Saldırının ardından bölgeye güvenlik güçleri ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı askerler, bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı askerlerden 3'ü, doktorların tüm çabasına karşın, kurtarılamayarak, şehit oldu.

Şehitlerden 1'nin astsubay, 6'sının ise uzman çavuş olduğu bildirildi.

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YOLDA DEV ÇUKUR OLUŞTU

Patlamayla birlikte asfalt yolda 1,5 metre derinliğinde 4,5 metre çapında geniş çukurun oluştuğu görüldü. PKK'lı teröristlerin, el patlayıcıyı önceden yola tuzakladığı, kablolu düzenekle uzaktan kumandayla infilak ettirdiği saptandı.

Batman'da askeri araca bombalı tuzak

Güvenlik güçleri, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlattı.

Misliyle cevap verilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin, "Devletimiz, teröre ve destekçilerine sınırlarımız içinde ve dışında misliyle cevap verecektir." ifadesini kullandı.

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Oktay, Batman'da gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Batman'da şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.



Devletimiz teröre ve destekçilerine sınırlarımız içinde ve dışında misliyle cevap verecektir.

Milletimizin başı sağolsun. — Fuat Oktay (@fuatoktay06) 4 Ekim 2018

AA Arşiv

Bir tepki de Hulusi Akar'dan

Saldırıya ilişkin bir tepki de Milli Savunma Bakanı Akar'dan geldi. Akar, “Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilene kadar devam edecektir” dedi.

'Türkiye'nin yanındayız'

Saldırıya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan ABD'nin Ankara Büyükelçiliği "Batman'da bugün meydana gelen acımasız saldırıyı kınıyoruz ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin başsağlığı dileklerimizi gönderiyoruz. PKK teröristleri saldırılarına son vermelidir. Terörle mücadelede müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Batman’da bugün meydana gelen acımasız saldırıyı kınıyoruz ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin başsağlığı dileklerimizi gönderiyoruz. PKK teröristleri saldırılarına son vermelidir. Terörle mücadelede müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız. — US Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) 4 Ekim 2018