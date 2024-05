Bebekler ölürken saç ektiriyormuş

Hemşirelerin “Bebeğin durumu kötü. Her an ex olabilir” dediği Sarı’nın cevap olarak “2-3 dakika suni solunum yoluyla kalp masajı(CPR) yapın. Dönmezse öldü yazın. Ama epikriz raporuna 30 dakika CPR yapıldı yazın” dediği tespit edildi. Normalde en az yarım saat uygulanması gereken CPR’nin Fırat Sarı’nın talimatıyla bebeğe sadece 2-3 dakika yapıldığı ancak epikriz raporuna yarım saat CPR yapılmış gibi gösterildiği belirlendi. Polisin tespitlerinde olay saatinde hastanede olması gereken, Sarı’nın o sırada bir merkezde saç ektirdiği GSM baz kayıtlarıyla ortaya kondu.