Bebekler ölürken saç ektiriyormuş

İstanbul ve Tekirdağ'da para karşılığında özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakımlarına hasta bebekleri sevk ederek devleti milyonlarca lira zarara uğratan şebekeyle ilgili çarpıcı ayrıntılara ulaşıldı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada şebeke tarafından 8 bebeğin adeta ölüme terk edilerek hayatını kaybettiği ortaya çıkarıldı. Şebeke lider doktor Fırat Sarı’nın şebeke üyeleriyle olan konuşma tapeleri bebeklerin nasıl ölüme terk edildiğini ortaya koydu. Tapelerde 23 Kasım 2023 günü bebek yoğun bakımda tedavi gören H.A.’nın durumunun kötüleştiği ve hemşirelerin o esnada hastanede bulunması gereken Fırat Sarı’yı aradığı belirlendi.

SAÇ EKTİRMEKTEN DÖNMEDİ

Hemşirelerin “Bebeğin durumu kötü. Her an ex olabilir” dediği Sarı’nın cevap olarak “2-3 dakika suni solunum yoluyla kalp masajı(CPR) yapın. Dönmezse öldü yazın. Ama epikriz raporuna 30 dakika CPR yapıldı yazın” dediği tespit edildi. Normalde en az yarım saat uygulanması gereken CPR’nin Fırat Sarı’nın talimatıyla bebeğe sadece 2-3 dakika yapıldığı ancak epikriz raporuna yarım saat CPR yapılmış gibi gösterildiği belirlendi. Polisin tespitlerinde olay saatinde hastanede olması gereken, Sarı’nın o sırada bir merkezde saç ektirdiği GSM baz kayıtlarıyla ortaya kondu.

ÖLÜM SAATİNİ DEĞİŞTİRDİLER

Bebek hayatını kaybettikten sonra Sarı’nın yönlendirmesiyle hemşirelerin bebeğin ölüm saatini ölümden 6 saat sonra saat 18.32 olarak yazdığı da tapelerle ortaya kondu. Fırat Sarı’nın bebeğin ölüm saatini saç ektirip hastaneye girdiği saat olarak yazdırdığı da GSM baz kayıtlarıyla tespit edildi. Bebek H.A.’nın ölümüyle ilgili İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün denetim için gittiği hastanede evraklarda bebeğin ölüm saatinin 18.32 olarak yazıldığı görülürken denetmenlerin “bebek öldüğü sırada siz neredeydiniz” sorusuna Dr. Sarı’nın “sigara içiyordum” dediği öğrenildi.

DENETMENLER İNANMADI

Beyanları inandırıcı bulmayan denetmenlerin hastanenin kamera kayıtlarını istediği, Sarı’nın ise denetmenlere “Siz buraya denetime gelmediniz mi? Neden kamera kayıtlarını inceleyeceksiniz” diyerek çıkıştığı belirlendi. Denetmenlerin izlediği kayıtlarında evrak üzerinde yazan ölüm saati sırasında, ölen bebeğe hiçbir müdahalede bulunulmadığı ortaya çıkarıldı.

TAKİP ETMEDİLER 1 GÜNDE ÖLDÜ

Başka bir bebeğin ölümü de 18 Ocak günü yaşandı. 6 aylık yabancı uyruklu siyahi bir bebek ihtiyaç yokken, Sarı’nın yönlendirmesiyle küvöze konuldu. SGK ve hasta yakınından fazla ödeme almak için küvöze konulduğu belirlenen bebeğin 1 gün içinde hayatını kaybettiği ortaya çıktı. İncelenen tapelerde hemşirelerin kendi aralarındaki konuşmalarda bebeğin neden hayatını kaybettiğini anlamadıkları ve “Daha yeni küvöze konan bebek nasıl ölür” dedikleri belirlendi. Öte yandan başında hiçbir görevlinin beklemediği bebeğin ölümü 3 saat sonra anlaşıldı.

TERÖRDEN HÜKÜMLÜ

Dr. Sarı’nın anlaşmalı görev yaptığı kurumlardan ilişiği kesildi. Soruşturmada adı geçen birçok hastanede ise yenidoğan yoğun bakım üniteleri hizmete kapatıldı. Öte yandan Fırat Sarı’nın 1996’da üniversitede öğrenciyken terör örgütü üyesi olmak suçundan hüküm giydiği ve 1 yıl 6 ay 22 gün tutuklu kaldığı ortaya çıktı. Sarı’ya İstanbul DGM tarafından yine terör örgütü üyeliğinden 2 yıl 6 ay hapis cezası verildiği ancak topluma kazandırma kanunundan yararlandığı da öğrenildi.











