Ünlü şarkıcı Kalben adliyeye sevk edildi: Evinde uyuşturucuyla yakalanmıştı! İlk ifadesi ortaya çıktı

Şarkıcı Kalben Sağdıç, Beyoğlu'nda yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda şarkıcı Kalben Sağdıç'ın evine baskın yaptı. Operasyonda 3 parça halinde toplamda ağırlığı 15 gram gelen uyuşturucu skunk ele geçirildi.
Evde 2 bin Avro, 730 dolar ve 1500 lirada bulunurken Kalben Sağdıç gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Kalben'in baskın sırasında uyuşturucuyu balkondan attığı belirtildi.
Polisteki ifadesinde uyuşturucuyu satmadığını kendisinin kullandığını söylediği belirtilen Kalben adliyeye sevk edildi.