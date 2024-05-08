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Hayat

Ünlü şarkıcı Kalben adliyeye sevk edildi: Evinde uyuşturucuyla yakalanmıştı! İlk ifadesi ortaya çıktı

Şarkıcı Kalben Sağdıç, İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Narkotik ekimlerinin evine baskın yaptığı sırada sakladığı uyuşturucu maddeleri balkondan fırlattığını fark eden ekipler bahçeye düşen maddeleri tespit etti. Evinde yapılan aramalarda oyuncak arabanın içerisine saklanmış başka bir uyuşturucu madde daha tespit edildi. Polisteki ifadesinde uyuşturucuyu satmadığını kendisinin kullandığını söylediği belirtilen Kalben yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

16:53 - 8/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 17:08 - 8/05/2024 Çarşamba
DHA
Ünlü şarkıcı Kalben adliyeye sevk edildi
Ünlü şarkıcı Kalben adliyeye sevk edildi

Şarkıcı Kalben Sağdıç, Beyoğlu'nda yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda şarkıcı Kalben Sağdıç'ın evine baskın yaptı. Operasyonda 3 parça halinde toplamda ağırlığı 15 gram gelen uyuşturucu skunk ele geçirildi.

Evde 2 bin Avro, 730 dolar ve 1500 lirada bulunurken Kalben Sağdıç gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Kalben'in baskın sırasında uyuşturucuyu balkondan attığı belirtildi.

Polisteki ifadesinde uyuşturucuyu satmadığını kendisinin kullandığını söylediği belirtilen Kalben adliyeye sevk edildi.


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7 saat önce
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