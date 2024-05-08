|
Hayat

Mantar toplamaya gidince buldu: 3 kilo 120 gramlık kunkor görenleri şaşırttı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bir vatandaş tarafından toplanan 3 kilo 120 gram ağırlığındaki kunkor mantarı görenleri şaşırttı. Kilosu 500 ile 700 lira arasında satılan mantarı gören vatandaşlar, fotoğraf çektirdi.

09:34 - 8/05/2024 Çarşamba
Diğer
3 kilo 120 gramlık kunkor mantarı görenleri şaşırttı
3 kilo 120 gramlık kunkor mantarı görenleri şaşırttı

Nisan ayı sonlarından Haziran ayına kadar yağmurla birlikte dağların zirvelerinde çıkan kunkor mantarı, kimi vatandaşların mevsimlik geçim kaynağı oluyor. Pülümür ilçesinde mantar toplamaya giden Eşref Altun, 3 kilo 120 gram ağırlığında mantar buldu.


İlk kez bu kadar büyük mantara denk geldiğini söyleyen Altun,
“Satmak için çarşıya getirdiğimde görenler şaşırdı ve mantarın fotoğrafını çektiler. Bu yıl mantarın kilosu 500 ile 700 lira arasında satılıyor. Kısa bir süreliğine de olsa kimi insanların geçim kaynağı oluyor”
dedi.


#mantar
#arazi
#Türkiye
15 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji 9 Mayıs yarınki hava durumu tahminleri