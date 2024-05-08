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Hayat

İkinci astronotumuz 8 Haziran'da yolcu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşunun, 8 Haziran'da Virgin Galactic'in ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan Spaceport tesislerinden gerçekleşeceğini belirtti.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 8/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:18 - 8/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Tuva Cihangir Atasever
Tuva Cihangir Atasever

Bakan Kacır, Türkiye'nin astronotları Alper Gezeravcı ve Atasever ile Bakanlık'ta, "Türk Uzay Bilim Misyonu Yörünge Altı Araştırma Uçuşu" konulu basın toplantısı düzenledi. Kacır "Nasıl ki Alper Gezeravcı'nın tarihi uzay yolculuğu ile gururlandıysak, Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu için de oldukça heyecanlıyız. Astronotumuz Atasever'in yaklaşık 1,5 saatlik bir sürede gerçekleşmesi planlanan bu uçuşu, 'VSS Unity' yörünge altı aracı önce bir taşıyıcı uçak aracılığıyla gerçekleşecek. Yaklaşık 45 bin fitlik yüksekliğe erişecek uçak, hibrit yakıtlı roket motorunu ateşleyerek yaklaşık 90 kilometre irtifaya ulaşacak. Yaklaşık 3 dakikalık serbest düşme fazında mikro yerçekimi ortamında, biyolojik moleküllerden gen analizlerine, metabolizma değişimlerinden baskılayıcı hücrelere, insülin kaleminden radyasyon analizine kadar 7 deney icra etmek de mümkün olacak."



#Astronot
#Tuva Cihangir Atasever
#Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
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