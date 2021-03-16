Gündem Beğeni uğruna canından olacaktı Babasının silahıyla canlı yayın yaparken kendini vurdu
İSTANBUL

Beğeni uğruna canından olacaktı: Babasının silahıyla canlı yayın yaparken kendini vurdu

İstanbul Esenyurt'ta yaşayan 15 yaşındaki Zilan E, babasının silahı ile sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmak isterken kendini vurdu. Kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri silaha el koydu.

Haber Merkezi DHA
Genç kızın hastanedeki tedavisi sürüyor.
Genç kızın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. 15 yaşındaki Zilan E. isimli genç kız, babasının silahını alarak sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmak istedi.

Bu sırada genç kızın elindeki silah ateş aldı. Silahtan çıkan mermi kızı göğsünden yaralarken, sesi duyan ailesi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kızı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Kızın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polisler silaha el koydu.

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