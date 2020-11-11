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Gündem TikTok fenoneni Ceylin Akçalı takipçi uğruna minik depremzede Ayda bebeği canlandırdı Tepki üstüne tepki yağdı
POLİTİKA

TikTok fenoneni Ceylin Akçalı takipçi uğruna minik depremzede Ayda bebeği canlandırdı: Tepki üstüne tepki yağdı

İzmir depreminin acısı sürerken, bir TikTok fenomeninin paylaştığı video büyük tepki çekti. Ceylin Akçalı isimli genç kız, İzmir depreminden 91 saat sonra kurtarılan ve depremin simgesi haline gelen Ayda bebeğin enkaz altından çıkarılma anlarını TikTok takipçileri için canlandırdı. Akçalı, fonda hareketli bir müziğin yer aldığı video ile ilgili gelen eleştirilere de "Siber zorbalık şikayetinde bulunacağım yanınıza kalmayacak" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi DHA
Ceylin Akçalı'nın videosu büyük tepki topladı.
Ceylin Akçalı'nın videosu büyük tepki topladı.

İzmir'de meydana gelen ve merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremde birçok bina hasar gördü, yıkıldı. TikTok kullanıcısı Ceylin Akçalı ise yıkılan binalarda enkaz altında kalanların yaşadıklarını kurguladığı bir video paylaştı. 91 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in de yaşadıklarıyla ilgili video çeken Akçalı'nın paylaştığı görüntü, kısa sürede tepki çekti.

Ayda bebeğin ambulanstaki ilk görüntüleri
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Ayda bebeğin ambulanstaki ilk görüntüleri
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 91 saat sonra enkaz altından sağ olarak çıkarılan mucize bebek Ayda'nın ambulanstaki görüntüleri paylaştı.


  • Ceylin Akçalı isimli kullanıcının paylaştığı görüntüde, bir depremzedenin ağır bir eşyanın altında olduğu ve gözyaşlarıyla kurtarılmayı beklediği, kurtarıldıktan sonra da kaybettiği ailesi ve evi için ağladığı anları canlandırdığı görülüyor.

Enkazdan 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, tedavisinin ardından taburcu edildi
GÜNDEM
Enkazdan 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, tedavisinin ardından taburcu edildi

3 yaşındaki Ayda bebeğin depremden 91 saat sonra bulunduğu o an
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3 yaşındaki Ayda bebeğin depremden 91 saat sonra bulunduğu o an
İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndan 91 saat sonra bir mucize daha çıktı. 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in enkaz altında bulunduğu o an böyle kaydedildi.

"Beni linç etmeye hakkınız yok"

Enkaz altındaki depremzedelerin yaşadıklarını kurguladığı bir videoyu sosyal medyada paylaşan Ceylin Akçalı, gelen tepkilere cevap verdi. Ceylin Akçalı sosyal medya hesabından, "Twitter'da kim olduğunu bilmediğim biri, videomu, kendince dalga geçmek olarak algılayarak hakkımda linç başlatıyor. Beni linçleten ve linçleyen kişiler hakkında siber zorbalık şikayetinde bulunacağım. Yanınıza kalmayacak" yazarak kendini savundu.

Sağlık Bakan Yardımcı, Ayda'nın sağlık durumunu açıkladı
GÜNDEM
Sağlık Bakan Yardımcı, Ayda'nın sağlık durumunu açıkladı

Bakan Koca İzmir'de depremzede çocuklar Elif ve Ayda'yı ziyaret etti
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Bakan Koca İzmir'de depremzede çocuklar Elif ve Ayda'yı ziyaret etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İzmir'de depremzede çocuklar Elif ve Ayda'yı ziyaret etti.


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