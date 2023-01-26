|
Gündem

Biruni Üniversitesi Rektörü'nden Regaip Gecesi mesajı

Mübarek gecelerin, insanların kalplerini birbirlerine yaklaştıran, komşuluk, akrabalık, birlik, beraberlik, dayanışma duygularını arttıran çok özel geceler olduğunu vurgulayan Biruni Üniversitesi Rektörü Adnan Yüksel, Müslüman aleminin Regaip Gecesini kutladı.

16:23 . 26/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Biruni Üniversitesi Rektörü Adnan Yüksel

Biruni Üniversitesi Rektörü Adnan Yüksel

Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, mesajında, “Bir kez daha hep birlikte Yüce Allah’ın bereket, rahmet ve mağfiretinin bol bol ihsan edildiği üç ayların müjdecisi olan Regaip Gecesi'ne erişmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Umuyor ve diliyoruz ki rahmet ve bereket aylarının başlangıcını temsil eden Regaip Gecesi, acıları ve zor günleri geride bıraktığımız ve huzur içinde yaşayacağımız günlerin habercisi olacaktır. Manevi değeri yüksek olan bu gecede yaşadığımız üzüntüleri bir ve beraber olarak geride bırakıp, yeniden zor günleri yaşamamak adına dua ve niyazlarda bulunacağız. Allah, cümlemizin dualarını kabul eylesin. Üç ayların toplumumuzdaki iç huzur ve kardeşliği daha da pekiştireceğine inanıyor, böylesi gün ve gecelerin en iyi şekilde değerlendirilerek her zaman ihtiyaç duyduğumuz sevginin tüm insanlar arasında yayılmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimiz ve bütün İslam aleminin Regaip Gecesi'ni en iyi dileklerimle kutluyor, vatan toprağını korurken şehitlik mertebesine ulaşmış tüm kahraman vatan evlatlarımıza da Yüce Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.


#Regaip Gecesi
#Biruni Üniversitesi
#rektör
#Adnan Yüksel
1 saat önce
default-profile-img
Biruni Üniversitesi Rektörü'nden Regaip Gecesi mesajı
En Büyük Mucize Kur’an-ı Kerim
Mersin adliyesinde silahlı kavga çıktı
Kayseri’de fırtına uyarısı
Yurt genelinde sıcaklık düşecek: Bazı bölgelerde kuvvetli yağış ve kar görülecek
Ekrem Özübek YKS başkanvekili oldu
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.