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Regaib gecesinde oruç tutmanın sevabı nedir?

2023 Regaib gecesi geldi. Regaip Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirlerle eda edilecek. Regaib gecesinin faziletlerinden faydalanmak isteyen inananlar Regaib gecesinde oruç tutarak geçiriyor. Peki, Regaib gecesinde oruç tutmanın sevabı nedir? İşte detaylar...

11:06 . 26/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Regaib gecesi namazı

Regaib gecesi namazı

2023 yılının ilk kandili bugün idrak edilecek. Regaip Gecesi orucu, mübarek üç ayların girişinde yapılacak en hayırlı işlerden biridir. Her yıl olduğu gibi bu yılda kandil gecesi bol bol ibadet edilecek. Bugün ise mübarek üç ayların ilki Recep ayının ilk günü. Bugün oruç tutan vatandaşlar olduğu gibi yarın Regaip Gecesi'nde de oruçlar tutulacak. Peki, Regaip Gecesi'inde oruç tutmanın fazileti nedir?

REGAİB GECESİNDE ORUÇ TUTMANIN SEVABI NEDİR?

Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığı inanç ve ümidiyle bu gecede Allah'a ibadet edecek olanlar oruçlarını tutacaklar.

Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın ortasında (Berat gecesi) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu başka bir şey isteyen...' buyurur." (Bkz. Tirmizî, Savm, 39; İbn Mâce, İkâmet'u-Salat, 191) demiştir.

Diğer taraftan Hz. Peygamber (s.a.s.), Zilhicce'nin ilk dokuz günü (Ebû Dâvûd, Savm, 62; Tirmizî, Savm, 52), pazartesi ve perşembe günleri, âşûrâ ve arefe günü oruç tutar (Müslim, Sıyâm, 196, 197; İbn Mâce, Sıyâm, 41,42), pazartesi orucunu soranlara; "Bugün benim doğduğum, Peygamber olarak gönderildiğim ve Kur'an'ın bana vahyedildiği gündür." (Müslim, Sıyâm, 198) diye cevap verirdi.

Bu ve benzeri rivayetlere dayanarak bazı İslam alimleri dini açıdan faziletli sayılan diğer gün ve gecelerin ibadetle ihyasının müstehap olduğunu söylemişlerdir.

REGAİP GECESİ'NDE ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Regaip Kandil'inde oruç tutmak çok faziletli bir nafile ibadettir. Bu oruç farz olmayıp sünnettir. Bugün oruç tutanlara 1 yıl oruç tutmuş sevabı verilir. Bu oruca geceden niyet etmek gerekir.

Diyanet'te yer alan bilgiye göre, bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet edilmesi yeterli oluyor.

Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.



#recep ayı orucu
#recep ayı
#üç aylar
#regaib gecesi
1 saat önce
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Regaib gecesinde oruç tutmanın sevabı nedir?
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