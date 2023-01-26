Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Regaip Kandili mesajı

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
Mübarek gün ve gecelerin varoluş gayesini idrak etmek, kulluğu gözden geçirmek, insani ilişkileri ve bütünüyle hayatı muhasebe edebilmek için çok kıymetli zamanlar olduğunu vurgulayan Erbaş, "Regaip gecesinde öncelikli görevimiz, ellerimizi ve gönüllerimizi açarak daha iyi bir kul, daha duyarlı bir Müslüman olma azmimizi tazelemektir." değerlendirmesinde bulundu.
Şiddet, savaş ve haksızlıkların yaygınlaştığı, hayatı yaşanmaz hale getiren kötülüklerin sıradanlaştığı, kin, öfke ve fitnenin körüklendiği bir çağın içinden geçtiklerine işaret eden Erbaş, "İnsanların merhamet, muhabbet ve kardeşlik gibi duygulara muhtaç kaldığı böyle bir zamanda bizlere düşen, 'Ey Allah'ın kulları kardeş olun' nebevi uyarısına sımsıkı sarılarak daha huzurlu ve güvenli bir hayat, daha güzel ve müreffeh bir gelecek için gönüllerimizi sevgi, şefkat ve uhuvvette buluşturmaktır." açıklamasını yaptı.
İslam aleminin Regaip Kandili'ni tebrik eden Erbaş, şunları kaydetti: