Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Regaip Kandili mesajı

"Regaip gecesini ve içinden geçtiğimiz mübarek zamanları, aramızdaki sevgi ve kardeşliğin daha da güçlenmesine vesile kılalım. Her yönüyle güzel bir hayatın ve onurlu bir duruşun miladı yapalım. Kitabımızla olan ilişkimizi, Rabbimizin emir ve yasaklarına, helal ve haramlarına karşı duyarlılığımızı yeniden gözden geçirelim. Ailemiz ve yakınlarımızdan başlamak suretiyle milletimize, devletimize, çevreye, tabiata, hayatı paylaştığımız tüm varlıklara karşı sorumluluklarımızı tefekkür edelim. Yitirilen insani değerlerin ihyası için çalışmanın ve gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmanın hepimiz için imani, ahlaki ve insani bir yükümlülük olduğu bilincini kuşanalım. Huzurun ve mutluluğun geçici olan şeylerde değil, Rabb'imizin bizden istediği kalıcı salih amellerde olduğu idrakiyle takva ve hayırda yarışarak ömrümüzü bereketlendirelim. Hayatımızı iman, ilim, hikmet ve hakikat nuruyla aydınlatmanın ve ebedi alemde yüzümüzü güldürecek iyiliklerimizi çoğaltmanın gayreti içinde olalım."