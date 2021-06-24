Gündem Yol kenarına terk edilmiş 70 kaçak göçmen yakalandı
BİTLİS

Yol kenarına terk edilmiş 70 kaçak göçmen yakalandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla getirildiği belirlenen ve insan tacirleri tarafından yol kenarına terk edilen 70 kaçak göçmen, polisin yaptığı denetimlerde yakalandı.

Haber Merkezi DHA
Bitlis haberleri: Yol kenarına terk edilmiş 70 kaçak göçmen yakalandı
Göçmenler yol kenarına terk edilmiş halde bulundu.

Tatvan ilçesinde, polis ekiplerince denetimler yapıldı. Denetimlerde, yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen ve insan tacirleri tarafından ilçeye yakın yol kenarında terk edilen 70 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmenler emniyete götürüldü.
DHA
Göçmenler emniyete götürüldü.

Göçmenler İl Göç İdaresine teslim edilecek


Bitlis Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzce; 23.06.2021 tarihinde Tatvan İlçemizde göçmenlere yönelik yapılan denetimlerde toplam 70 (yetmiş) düzensiz göçmen yakalanmıştır. İlimiz ve çevresinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir. Yakalanan göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek" denildi.

Uluslararası Af Örgütü'nden AB'ye çağrı: Yunanistan için ihlal prosedürü başlatılsın
DÜNYA
Uluslararası Af Örgütü'nden AB'ye çağrı: Yunanistan için ihlal prosedürü başlatılsın

Merkel ve Draghi'den göç mutabakatı açıklaması: Türkiye ile iş birliği olmadan ilerleyemeyiz
DÜNYA
Merkel ve Draghi'den göç mutabakatı açıklaması: Türkiye ile iş birliği olmadan ilerleyemeyiz

Yunanistan yine ölüme itti: 73 göçmen yakalandı, 51 göçmen de kurtarıldı
GÜNDEM
Yunanistan yine ölüme itti: 73 göçmen yakalandı, 51 göçmen de kurtarıldı
Abone Ol Google News
Maskeyi ne zaman çıkaracağız?

Maskeyi ne zaman çıkaracağız?

Cevabı merak edilen soruya açıklama geldi.
EURO 2020de çılgın eşleşme

EURO 2020'de çılgın eşleşme

​Ölüm grubu nefes kesti, son 16 tur eşleşmeleri tamamlandı.
MHPli Kılavuzdan partisini hedef alan Can Dündara: Ağzından salyalar akan sütü bozuk tetikçi

Fenerbahçe'ye <br>sürpriz aday

Fenerbahçe'ye
sürpriz aday

Sosyal medya hesabından açıkladı.
Falcao'nun dikkat <br>çeken görüntüsü

Falcao'nun dikkat
çeken görüntüsü

​Çekilen fotoğraf merak uyandırdı.

​Sağlık Bakanı Koca'dan flaş açıklamalar.

PKK'dan kaçan beş terörist daha teslim oldu.

Delta alarmı

Delta alarmı

Biontech mi Sinovac mı daha etkili?

İki yıldır evden çıkmadığı belirlendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.