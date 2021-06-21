Yunanistan yine ölüme itti: 73 göçmen yakalandı, 51 göçmen de kurtarıldı

Dünya

Lübnan Sağlık Bakanı: İlaç ve tıbbi malzeme gibi Türk ürünlerine güvenimiz bilimsel verilere dayalı

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Türkiye'nin ilaç ve tıbbi malzemelerinin hem kalite hem de fiyat açısından Lübnan standartlarıyla uyumlu olduğunu söyledi.