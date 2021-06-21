Gündem Yunanistan yine ölüme itti 73 göçmen yakalandı, 51 göçmen de kurtarıldı
İZMİR

Yunanistan yine ölüme itti: 73 göçmen yakalandı, 51 göçmen de kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 73 kaçak göçmen yakalanırken, Dikili ve Karaburun açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 51 kaçak göçmen de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Haber Merkezi DHA
Yunanistan yine ölüme itti: 73 göçmen yakalandı, 51 göçmen de kurtarıldı
Yunanistan göçmenleri Türk kara sularına itti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 18 Haziran saat 10.30 sıralarında Çeşme ilçesi Alaçatı açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan kaçak göçmenlerin bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, yelkenli tekneyi durdurdu. Yapılan aramada içerisindeki 73 kaçak göçmen yakaladı.

Yunanistan yine ölüme itti


Sahil Güvenlik Komutanlığı, 19 Haziran saat 00.25 sıralarında Dikili ilçesi Bademli açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 20 kaçak göçmeni kurtardı.
Ekipler 20 Haziran saat 05.35 sıralarında Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisinde 31 kaçak göçmeni daha kurtardı.

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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