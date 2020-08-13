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Gündem Boluda rezalet Camiye yapılan saygısızlığı uyardı, öldüresiye dövdüler
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Bolu'da rezalet: Camiye yapılan saygısızlığı uyardı, öldüresiye dövdüler

Bolu'da skandal bir olay yaşandı. Sümer mahallesindeki caminin duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyaran genç, darp edildikten sonra kafasına şişe kırılarak yaralandı. Şişenin kırılmasıyla otomobilin üzerine yığılan genç ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri tarafından emniyete götürülen iki grup birbirinden şikayetçi oldu.

Haber Merkezi İHA
Kafasında şişe kırılan genç otomobilin üzerinde yığıldı kaldı.
Kafasında şişe kırılan genç otomobilin üzerinde yığıldı kaldı.

Olay, dün gece saatlerinde Bolu'nun Sümer Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobiliyle seyir halinde olan bir genç, mahallede bulunan bir caminin duvarına tuvaletini yapan şahsı görünce otomobilini park ederek aşağı indi. “Caminin tuvaleti var. Duvarına tuvaletini yapma” şeklinde uyarıda bulunan gençle, tuvaletini yaptığı iddia edilen şahıs arasında tartışma çıktı.

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  • İki kişi arasında başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga eden vatandaşların araçlarında bulunan kişilerinde kavgaya karışması üzerine kızlı erkekli 2 grup şişe ve tahtalarla birbirlerine saldırdı.

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Şişe kafasında parçalandı


Kavgada, bir vatandaş elindeki şişeyi karşı gruptaki gencin başına fırlattı. Şişe kafasında parçalanan genç bir süre yürüdükten sonra park halindeki otomobilin üzerine yığıldı. Yaralanan gencin dakikalarca hareketsiz halde otomobilin üzerinde yatmasına rağmen, karşı gruptaki kişiler gence vurmaya devam etti. İki grup arasında yaşanan kavga bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kavgaya karışanlar olayın ardından emniyet müdürlüğüne giderek birbirlerinden şikayetçi oldular.

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