Gündem Bozcaada ve Gökçeadaya fırtına nedeniyle tüm feribot seferleri iptal edildi
ÇANAKKALE

Bozcaada ve Gökçeada’ya fırtına nedeniyle tüm feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

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Haber Merkezi İHA
Bozcaada ve Gökçeada’ya fırtına nedeniyle tüm feribot seferleri iptal edildi
Bozcaada ve Gökçeada’ya fırtına nedeniyle tüm feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş’den yapılan açıklamada, Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

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