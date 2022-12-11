Bozcaada ve Gökçeada’ya fırtına nedeniyle tüm feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş’den yapılan açıklamada, Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş’den yapılan açıklamada, Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.
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