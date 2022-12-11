İstanbul ve İzmir'de vapur seferlerine lodos engeli

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Türkiye dünyaya örnek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda Türkiye’nin arabuluculuğu rolünün önemine vurgu yaparak Türkiye’nin dünyanın farklı yerlerinde kolaylaştırıcı ve arabulucu olarak yüksek bir profile sahip olmayı sürdürdüğünü belirtti. Çavuşoğlu, “Türkiye dünyanın dört bir yanında yaşanan İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ve ırkçılık da dahil olmak üzere her türlü insan hakları ihlallerine karşı mücadelesiyle uluslararası topluma örnek olmaya devam ediyor” dedi.