Gündem İstanbul ve İzmirde vapur seferlerine lodos engeli
İSTANBUL

İstanbul ve İzmir'de vapur seferlerine lodos engeli

Meteoroloji'nin uyarıları sonrasında etkili olan lodos nedeniyle İstanbul ve İzmir'de bazı vapur seferleri iptal edildi.

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Haber Merkezi AA
İstanbul ve İzmirde vapur seferlerine lodos engeli
Foto/arşiv

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

Şehir Hatları AŞ'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, lodos nedeniyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi.

Duyuruda, Avcılar-Bostancı seferinin, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinde Moda uğramasının, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy seferinde de Avcılar uğramasının yapılamadığı bildirildi.

İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi.

İZDENİZ Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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