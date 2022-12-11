Ataşehir'de sebze ve meyve halinde yangın

Teknoloji

Ülkelerin teknoloji kuşanmış işgücünü çekme yarışı: Dijital göçebe avı!

Yazılımcı, bilgisayar mühendisi, reklamcı, sosyal medya uzmanı gibi teknoloji kuşanmış işgücünü kendi topraklarına çekmek isteyen ülkeler, dijital göçebelik vizesi veriyor. İşlerini dijital ortamda sürdüren ve mekandan bağımsız çalışan dijital göçebeler özellikle süper beyin peşindeki ülkelerin radarına girdi. Almanya, Norveç, BAE, İtalya’nın da aralarında bulunduğu 30 kadar devlet farklı şartlarda bu vizeyi veriyor. Belli bir gelirin üzerinde kazanan ve uzaktan çalıştıklarına dair resmi bir belge sunan kişilere 2 yıla kadar çalışma hakkı tanınıyor. Birçok ülke, bu işgücünü çekmek için konaklama ve uçak biletinde indirim gibi kolaylıklar sunuyor.