Muğla'nın Ula ve Datça ilçelerinde peş peşe iki deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Muğla’nın Ula ilçesinde, saat 02.29’da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 4.6 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.
DATÇA AÇIKLARINDA 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.59'da Muğla'nın Datça ilçesine 335 kilometre uzaklıkta 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7,22 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.