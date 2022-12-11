Gündem Muğlanın Ula ve Datça ilçelerinde peş peşe iki deprem
MUĞLA

Muğla'nın Ula ve Datça ilçelerinde peş peşe iki deprem

Muğla peş peşe iki deprem ile sarsıldı. Ula ilçesinde saat 02.29’da meydana gelen 3.9 büyüklüğünde deprem sonrası Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde yeni bir deprem daha geldi.

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Haber Merkezi AA
Son dakika Muğlanın Datça ve Ula ilçelerinde peş peşe korkuta iki deprem
Depremlerde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Muğla’nın Ula ilçesinde, saat 02.29’da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 4.6 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

DATÇA AÇIKLARINDA 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.59'da Muğla'nın Datça ilçesine 335 kilometre uzaklıkta 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7,22 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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