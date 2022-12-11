Gündem Tüm siyasiler destek vermeli
YEREL GÜNDEM

Tüm siyasiler destek vermeli

28 Şubat mağdurları, başörtüsüne anayasal güvence getiren anayasa değişikliği teklifine her kesimin destek vermesi gerektiğini belirtiyor. Onlardan birisi de Emine Aydınbelge. Yıllarca bu mağduriyete kör ve sağır kalındığını kaydeden Aydınbelge, “Bu işin siyasi malzeme olmadan çözülmesini umut ediyorum. AK Parti ve MHP samimiyetini gösterdi. Ama diğer taraf için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Umarım bizi utandırırlar” dedi.

Abone Ol Google News
Merve Safa Akıntürk Yeni Şafak
Tüm siyasiler destek vermeli
Arşiv, 20 Şubat.

Başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan anayasa değişikliği teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Gelişmeyi mutlulukla karşılayan 28 Şubat mağdurları, Yeni Şafak’a konuştu. Bu gelişmeleri heyecanla takip ettiklerini belirterek yaşananların asla unutulmaması gerektiğine dikkat çeken mağdurlar, teklife her kesimin destek vermesi gerektiği görüşünde.

Emine İlyas.
Emine İlyas.

28 Şubat Öğrencileri Derneği Genel Başkanı Emine İlyas: Ömrümüzün büyük bölümünü kaplamış bir yasak. Böyle sığ bir yasakla tekrar ülkemizin, neslimizin meşgul olmasını istemediğimiz için bu değişiklik yapılmalı. Yaşananlar unutulursa tekrar yaşanır. Yaşanmaması adına güçlü bir tedbir alınacak. Bu alanda atılacak her adımın yanındayız. Bizimle aynı görüşte olmasa bile böyle bir yasakla meşgul olmaktan herkes rahatsızdı. Bu konuda tüm toplumun, tüm siyasilerin destek vermesini beklerim.

SİYASETE MALZEME YAPILMAMALI

Emine Aydın.
Emine Aydın.

28 Şubat mağduru Emine Aydınbelge: Çok uzun yıllar bize yönelik mesafeli bir siyaset gördük. Birçok siyasetçi bize kör ve sağırdı. İnancımız gereği örttüğümüz örtünün siyasi malzeme olduğunu düşünüyorlardı. Bu bizi çok yaraladı. Bu işin siyasi malzeme olmadan çözülmesini umut ediyorum. AK Parti ve MHP samimiyetlerini gösterdi. Ama diğer taraf için aynı şeyi söyleyemiyoruz.

Umarım bizi utandırırlar.

Gülsüm Bülbül Öztürk.
Gülsüm Bülbül Öztürk.

28 Şubat Hak İhlallerinin Giderilmesi Platformu Başkanı Gülsüm Bülbül Öztürk: Gelişmeleri heyecanla takip ediyoruz. Büyük mağduriyetler yaşandı. Bu teklif, mağduriyetlerin giderilmesi için önemli bir adım olacak. Umutla devamını bekliyorum.

Özgürlüğü lütuf gibi sunanlara cevap

Eşi başörtülü olduğu için 28 Şubat sürecinde re’sen emekli edilen Süleyman Göncü: CHP seçim öncesi “Her kesimle iyi geçiniyoruz” mesajı vermek adına böyle bir çıkış yaptı. Cumhurbaşkanı’nın bu konudaki hassasiyetini öngöremedikleri için golü yediler. Meclis’ten geçer diye düşünüyorum. Kadının başörtüsüne karışılmamasını lütuf gibi sunmaya çalışanlara verilmiş bir cevap. Böylesi bir dönemde insanların kılık kıyafetiyle uğraşmak ancak bizi perdeler. Ülke gündeminden kaldırılması adına güzel bir gelişme.


AK Parti'li Zengin başörtüsü teklifini 336 vekilin imzasıyla Meclis'e sundu
GÜNDEM
AK Parti'li Zengin başörtüsü teklifini 336 vekilin imzasıyla Meclis'e sundu

HDP vekili Remziye Tosun PKK'lılar için başörtüsünü çıkarıp yere attı
GÜNDEM
HDP vekili Remziye Tosun PKK'lılar için başörtüsünü çıkarıp yere attı
Eşleşmeler belli oldu

Eşleşmeler belli oldu

​Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak?
Fransa yarı finalde

Fransa yarı finalde

​İngiltere'yi mağlup eden Fransa, yarı finalde Fas'ın rakibi oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Yakında ilan edeceğiz diyerek duyurdu: 85 yaş üstüne tek hekim

Şehir genelinde doğal gaz kesintisi

Şehir genelinde doğal gaz kesintisi

Valilik açıklama yaptı: ​Kısıtlı alanlara veriliyor.

Kılıçdaroğlu'nun 'millet teknoloji görsün' açıklamasına tepki.

'Gerekirse altyapıdan <br>oyuncu alacağım'

'Gerekirse altyapıdan
oyuncu alacağım'

Abdullah ​Avcı'dan oyunculara sert uyarı.

Gözyaşlarını tutamadı

Gözyaşlarını tutamadı

​Ronaldo Dünya Kupası'na veda etti.
Peri masalı sürüyor

Peri masalı sürüyor

​Fas, Portekiz'i eleyerek yarı finale yükseldi.
Bir bardak çay hepimizi sevindirdi: Mis kokusu UNESCO’da
Hayat

Bir bardak çay hepimizi sevindirdi: Mis kokusu UNESCO’da

Çay kültürümüz artık UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ndeki yerini aldı. Günlük hayatımızda hayli geniş bir yer tutan çay, edebiyat ve sanatta da kendini güçlü şekilde gösteriyor.
Kendi adıma son kez destek istiyorum
Gündem

Kendi adıma son kez destek istiyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Mücadele’nin sembolü Samsun’dan siyasi yürüyüşüne ilişkin anlamlı mesajlar verdi. Erdoğan, “İnşallah 2023'te milletimizden kendi adımıza son defa istediğimiz destekten alacağımız güçle Türkiye Yüzyılı'nın inşasını başlatıp bu kutlu bayrağı gençlerimize teslim edeceğiz” dedi. Toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, “Bu kardeşiniz 50 yıldır sadece halkıyla beraber yürüdü. Öyle ithal danışmanlarla yürümedik biz bu yollarda. Nedir o ithal danışmanlar filan falan. Geç o işleri geç. Türkiye'yi 20 yılda 3 kat büyütmüş olmamızı yeterli bulmuyor, en kısa sürede 2 kat daha büyüterek dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Kürt düşmanı PKK ve HDP'dir
Gündem

Kürt düşmanı PKK ve HDP'dir

İçişleri Bakanlığı’nın 2023 bütçesinin görüşülmesi sırasında Bakan Süleyman Soylu ile HDP vekilleri arasında kavga çıktı. HDP’liler Soylu’ya “Kürt düşmanı” dedi. Soylu da, “Kürt düşmanı, on yaşında eline silah veren HDP/PKK’dır. Son beş yılda PKK’dan gelen kişiler var. Bizi HDP dağa gönderdi dediler. Esas hesabı siz vereceksiniz siz” dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.