Tüm siyasiler destek vermeli

Başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan anayasa değişikliği teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Gelişmeyi mutlulukla karşılayan 28 Şubat mağdurları, Yeni Şafak’a konuştu. Bu gelişmeleri heyecanla takip ettiklerini belirterek yaşananların asla unutulmaması gerektiğine dikkat çeken mağdurlar, teklife her kesimin destek vermesi gerektiği görüşünde.

Emine İlyas.

28 Şubat Öğrencileri Derneği Genel Başkanı Emine İlyas: Ömrümüzün büyük bölümünü kaplamış bir yasak. Böyle sığ bir yasakla tekrar ülkemizin, neslimizin meşgul olmasını istemediğimiz için bu değişiklik yapılmalı. Yaşananlar unutulursa tekrar yaşanır. Yaşanmaması adına güçlü bir tedbir alınacak. Bu alanda atılacak her adımın yanındayız. Bizimle aynı görüşte olmasa bile böyle bir yasakla meşgul olmaktan herkes rahatsızdı. Bu konuda tüm toplumun, tüm siyasilerin destek vermesini beklerim.

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SİYASETE MALZEME YAPILMAMALI

Emine Aydın.

28 Şubat mağduru Emine Aydınbelge: Çok uzun yıllar bize yönelik mesafeli bir siyaset gördük. Birçok siyasetçi bize kör ve sağırdı. İnancımız gereği örttüğümüz örtünün siyasi malzeme olduğunu düşünüyorlardı. Bu bizi çok yaraladı. Bu işin siyasi malzeme olmadan çözülmesini umut ediyorum. AK Parti ve MHP samimiyetlerini gösterdi. Ama diğer taraf için aynı şeyi söyleyemiyoruz.

Umarım bizi utandırırlar.

Gülsüm Bülbül Öztürk.

28 Şubat Hak İhlallerinin Giderilmesi Platformu Başkanı Gülsüm Bülbül Öztürk: Gelişmeleri heyecanla takip ediyoruz. Büyük mağduriyetler yaşandı. Bu teklif, mağduriyetlerin giderilmesi için önemli bir adım olacak. Umutla devamını bekliyorum.

Özgürlüğü lütuf gibi sunanlara cevap

Eşi başörtülü olduğu için 28 Şubat sürecinde re’sen emekli edilen Süleyman Göncü: CHP seçim öncesi “Her kesimle iyi geçiniyoruz” mesajı vermek adına böyle bir çıkış yaptı. Cumhurbaşkanı’nın bu konudaki hassasiyetini öngöremedikleri için golü yediler. Meclis’ten geçer diye düşünüyorum. Kadının başörtüsüne karışılmamasını lütuf gibi sunmaya çalışanlara verilmiş bir cevap. Böylesi bir dönemde insanların kılık kıyafetiyle uğraşmak ancak bizi perdeler. Ülke gündeminden kaldırılması adına güzel bir gelişme.

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GÜNDEM AK Parti'li Zengin başörtüsü teklifini 336 vekilin imzasıyla Meclis'e sundu