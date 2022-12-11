Özgün İstanbul ve İzmirde vapur seferleri yapılıyor mu?
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İstanbul ve İzmir’de vapur seferleri yapılıyor mu?

Hava muhalefeti dolayısıyla bazı dönemlerde sefer iptali yaşayan vapur seferleri, 11 Aralık 2022 Pazar günü de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu duyuru ile gündemde yer aldı. İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edilirken, İzmir'de tüm vapur seferleri iptal edildi. Peki, Beşiktaş vapurları çalışıyor mu? Kadıköy Eminönü vapur bugün çalışıyor mu?Adaya giden vapur Seferleri iptal oldu mu? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Vapur seferleri iptal mi son dakika: 11 Aralık vapurlar çalışıyor mu?
Vapur seferleri bugün iptal edildi mi?

Şehir Hatları AŞ'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, lodos nedeniyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi.

İstanbul'da hangi vapur seferleri iptal?

Duyuruda, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy, Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) seferlerinin yanı sıra Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinde Moda uğramasının yapılamadığı bildirildi.

İzmir’de vapur seferleri iptal mi?

İzmir'de de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi. İZDENİZ Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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