İstanbul ve İzmir’de vapur seferleri yapılıyor mu? Hava muhalefeti dolayısıyla bazı dönemlerde sefer iptali yaşayan vapur seferleri, 11 Aralık 2022 Pazar günü de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu duyuru ile gündemde yer aldı. İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edilirken, İzmir'de tüm vapur seferleri iptal edildi. Peki, Beşiktaş vapurları çalışıyor mu? Kadıköy Eminönü vapur bugün çalışıyor mu?Adaya giden vapur Seferleri iptal oldu mu? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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