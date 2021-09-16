Gündem Bülent Serttaştan Elazığda bıçaklanan Japon turiste ziyaret Geçmiş olsun kardeşim
ELAZİĞ

Bülent Serttaş'tan Elazığ'da bıçaklanan Japon turiste ziyaret: Geçmiş olsun kardeşim

Elazığ'da, 5 gün önce Sivrice ilçesinde bıçaklanan Japon turist Shogan Kameda'yı (45), şarkıcı Bülent Serttaş, kaldığı evde ziyaret etti. Serttaş, üzerinde 'Geçmiş Olsun Kardeşim' yazılı bir çiçek takdim ederek Kameda'dan özür diledi.

Haber Merkezi DHA
Bülent Serttaştan Elazığda bıçaklanan Japon turiste ziyaret: Geçmiş olsun kardeşim
Şarkıcı Bülent Serttaş, Shogan Kameda'ya çiçek de hediye etti.

Japonya'dan 12 yıl önce bisikletiyle dünya turuna çıkan Shogan Kameda, farklı ülkeleri gezdikten sonra Türkiye'ye geldi. Kameda'nın Muş'tan sonraki durağı Elazığ oldu. Sivrice ilçesinde kamp yapan Kameda, 11 Eylül'de D.B. tarafından bacağından bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kameda, ilk müdahalesinin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Kameda, bacağının tedavi edilmesinin ardından taburcu oldu. Şüpheli D.B. ise tutuklandı.

12 yıldır bisikletiyle dünyayı gezen Japon turiste Elazığ’da bıçaklı saldırı
GÜNDEM
12 yıldır bisikletiyle dünyayı gezen Japon turiste Elazığ’da bıçaklı saldırı

'EVİNE ALIP MİSAFİR ETTİ'


Kameda ile 3 yıl önce tanışan Elazığlı Kamuran Aşar ise Kameda'ya sahip çıkıp, taburcu olmasının ardından evinde ailesiyle birlikte ağırlıyor. Olayı duyan Elazığlı sanatçı Bülent Serttaş ise İstanbul'dan gelerek, Yazıkonak beldesinde kaldığı evde Kameda'yı ziyaret etti. Kameda'ya Japonca 'Geçmiş Olsun Kardeşim' yazılı çiçek takdim eden Serttaş, yaşanan olayla ilgili, Türkiye ve Elazığ adına Kameda'dan özür diledi.

Dünya turu yapan Japon'u Elazığ'da bıçaklayan kişi yakalandı
GÜNDEM
Dünya turu yapan Japon'u Elazığ'da bıçaklayan kişi yakalandı

Ziyaretiyle ilgili konuşan Bülent Serttaş, çok hassas bir durum olduğunu belirterek şunları söyledi:


"Elazığ ve Elazığlı bu değil. Şuna inanıyorum ki, Elazığlıya adres sorduğun zaman tarif etmez, kapıyı kilitleyip adrese kadar götürür. O kadar büyük dostlarım var ki hepsi Elazığ'ı anlata anlata bitiremiyor ama kardeşimize yapılan gerçekten beni çok üzdü. Elazığ'a ve Elazığlıya yakışacak bir durum değil ama üstüne basa basa söylüyorum ki yanlışlıkla olmuştur. Elazığlı yanlış yapmaz, yapmışsa da yanlışlıkla yapmıştır. Kendisine geçmiş olsun diyorum. İnşallah Elazığ hakkında gönlündeki, yüreğindeki sevgi aynı derecede güzel olarak devam edecektir."

Elazığ'da bıçaklanan Japon turist: Türkler bana çok yardım etti
GÜNDEM
Elazığ'da bıçaklanan Japon turist: Türkler bana çok yardım etti

'SANKİ EVİM GİBİ'

Shogan Kameda, sadece Elazığ'ın değil her insanın misafirperver olduğunu dile getirerek, "İnsanlar çok iyi. Gönülden bana bakıyor, yardım ediyorlar. Ben burada olmadan önce çok korkuyordum. Çünkü travmam vardı. Burada sanki benim evim gibi çok rahat oluyorum. Her zaman bana yardımcı oluyor. Bugün arkadaşım bana pansuman yaptı. Çok rahat, yavaş yavaş, dikkatli yaptı. Japon Konsolosluğu bana yardım etti. Benim babamı telefonla aradı ve konuştum" dedi.

Bülent Serttaş ve ailesine tehdit
HAYAT
Bülent Serttaş ve ailesine tehdit

'ÜÇ YIL ÖNCE TANIŞTIM'

Kamuran Aşar ise Shogan Kameda ile 3 yıl önce Muğla'da tesadüfen ortak arkadaşları vasıtasıyla tanıştıklarını belirterek, "Ben de onun gibi dünyayı geziyorum. Elazığ'da yiğitliği, mertliği, misafirperverliği ve paylaşmayı öğrendik. Shogan'ın olayını duyar duymaz soluğu hastanede aldım. Hiç kimseyi sahipsiz bırakmadım, bir Elazığlı olarak üstüme düşen buydu. Memleketimde böyle bir olay yaşanması bütün ülke gibi beni de çok derinden üzdü. Kendim, milletim, halkım adına senden çok özür diliyorum. Şimdi Elazığ'dasın ve uzun bir süre Allah nasip ederse burada bizimle kalacaksın" diye konuştu.

Sahte vali Bülent Serttaş'ı dolandırdı
HAYAT
Sahte vali Bülent Serttaş'ı dolandırdı

Sanatçı Serttaş’tan güvenlik güçlerine sürpriz gece ziyareti
OYNAT 01:20
Sanatçı Serttaş’tan güvenlik güçlerine sürpriz gece ziyareti
Konser vermek üzere Bitlis'in Tatvan ilçesine gelen ünlü Sanatçı Bülent Serttaş, Tatvan ilçe girişindeki güvenlik noktasında yol kontrolü yapan ve gece nöbeti tutan polislere sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.


Abone Ol Google News
Almanyada karşılıklı goller

Almanya'da karşılıklı goller

Kritik mücadele saat 22.00'de başlayacak.
Gecenin ilk 3 puanı

Gecenin ilk 3 puanı

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Lazio'yu tek golle geçti.
Fitch Türkiyenin büyüme beklentisini yükseltti

​İstikrar ve güven ikliminden taviz yok.

'CHP'nin ipini tutanlar, Türkiye'nin muazzam yükselişini engelleyemeyecek'

Keşfedilmeyi bekleyen cevher

Keşfedilmeyi bekleyen cevher

Gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor.

​Almanya'da gördüklerinden etkilendi memleketine aynısını kurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.