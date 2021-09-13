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ELAZİĞ

Dünya turu yapan Japon'u Elazığ'da bıçaklayan kişi yakalandı

Japonya'dan bisikleti ile yola çıkan Shogan Kameda'yı, kamp yaptığı Elazığ’ın Sivrice ilçesinde bıçaklayan şüpheli yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen zanlının yaşının küçük olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Dünya turu yapan Japonu Elazığda bıçaklayan kişi yakalandı
Shogan Kameda

Yaklaşık 12 sene önce bisikletine binen Japon vatandaşı Shogan Kameda (45), dünya turuna çıktı. Farklı ülkeleri gezdikten sonra Türkiye topraklarına gelen Kameda, Muş'tan sonraki durağı Elazığ oldu. Burada Sivrice ilçesinde kamp yapan Kameda, iddiasına göre dişlerini fırçalarken, bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kameda, yapılan ilk müdahalesinin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından harekete geçti. Polis ekipleri, yaşı küçük zanlıyı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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