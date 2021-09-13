Gündem 12 yıldır bisikletiyle dünyayı gezen Japon turiste Elazığda bıçaklı saldırı
ELAZİĞ

12 yıldır bisikletiyle dünyayı gezen Japon turiste Elazığ’da bıçaklı saldırı

Japonya’dan bisikletiyle dünya turuna çıkan Shogan Kameda, kamp yaptığı Elazığ’ın Sivrice ilçesinde dişini fırçalarken kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı. Turist Shogan Kameda, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haber Merkezi İHA
12 yıldır bisikletiyle dünyayı gezen Japon turiste Elazığ’da bıçaklı saldırı
Shogan Kameda

Yaklaşık 12 sene önce bisikletine binen Japon vatandaşı Shogan Kameda (45), dünya turuna çıktı. Farklı ülkeleri gezdikten sonra Türkiye topraklarına gelen Kameda, Muş’tan sonraki durağı Elazığ oldu. Burada Sivrice ilçesinde kamp yapan Kameda, iddiasına göre dişlerini fırçalarken, bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kameda, yapılan ilk müdahalesinin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kamp yaptığı yerde dişini fırçalarken bıçaklanmış
Hastane odasında tedavisi devam eden Kameda, kamp yaptığı yerde dişlerini fırçalarken bıçaklı saldırıya uğradığını söyledi.

"Kavga etmedik, aniden beni bıçakladı"


Japonya’dan dünya turuna çıktığını kaydeden Kameda, “İlk başlarda yürüyordum. Malezya, Çin gibi yerleri yürüyerek gezdim. Çin’de bir kız arkadaşım bana bisiklet hediye etti. Sonra Çin’den bisiklet ile dolaşmaya başladım. Ben sadece diş fırçalıyordum. Neden bana kızdı, bıçakladı bilmiyorum. 10 aydır bisikletim ile Türkiye’deyim. En son Elazığ’a geldim. Elazığ Hazar Gölü yakınlarında bıçaklandım. Kavga etmedik, aniden beni bıçakladı. Ben dışarıda dişlerimi fırçalarken ve çamaşırlarımı yıkarken Türkler bana kızıyordu galiba, Türkiye ve Japonya kültürü farklı, çok farklıyız. Ben dişlerimi fırçalıyordum ne için bıçaklandım bilmiyorum. Buradan sonra ne yapacağım bilmiyorum. Türkiye için seyahatim bitti. Bacağım çok ağrıyor. 12 senedir tüm dünyayı parasız dolaşıyorum. Genellikle çadırda kalıyorum bazen arkadaşımın evinde kalıyordum ama genelde çadırda yaşıyorum” dedi.


Polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Tek başına dünya turu
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Yüz yaşındaki arabayla dünya turu
FOTOĞRAF 29
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Hollandalı çift Amerika'da Ford'a ait eski bir binanın önünde.
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2012'de Sudan,Mısır ve Etiyopyayı geçerek 24 140 km yol yaparak Afrika turunu tamamladılar.
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2014'te Güney Amerika'yı gezen çift Kolombiya, Ekvador, Peru, Bolivya, Brezilya ve Arjantini geçerek maceralarına devam ettiler.
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Ford Model T dünyanın ilk seri üretilen otomobili ünvanına sahip. 1908 ve 1927 yılları arasında 15 milyon adet üretildi.
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Antika araba inanılmaz bir şekilde Andes dağına modern bir 4x4 gibi hiç bir sorun çıkarmadan çıkabilmiş.
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Yüz yaşındaki arabayla dünya turu
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Yüz yaşındaki arabayla dünya turu
Title
Yüz yaşındaki arabayla dünya turu
Title
Yüz yaşındaki arabayla dünya turu
Title
Yüz yaşındaki arabayla dünya turu
Title
Yüz yaşındaki arabayla dünya turu
Title
Yüz yaşındaki arabayla dünya turu
Title
Yüz yaşındaki arabayla dünya turu
Title
Yüz yaşındaki arabayla dünya turu
Title
Yüz yaşındaki arabayla dünya turu
Title
Yüz yaşındaki arabayla dünya turu
Title
Yüz yaşındaki arabayla dünya turu
Title
Yüz yaşındaki arabayla dünya turu
Title
Yüz yaşındaki arabayla dünya turu
Title
Yüz yaşındaki arabayla dünya turu
Title
Yüz yaşındaki arabayla dünya turu
Title
Yüz yaşındaki arabayla dünya turu
Title
Yüz yaşındaki arabayla dünya turu
Title
Yüz yaşındaki arabayla dünya turu
Title
Yüz yaşındaki arabayla dünya turu
Yüz yaşındaki arabayla dünya turu
Hollandalı çift Dirk ve Trudy Regter emekli olduktan sonra bir maceraya başlamak için 100 yaşında olan Ford Model T satın aldı. Satın aldıkları bu antika otomobille dünya turuna çıkan çift 3 yıl içerisinde 80 467,2 km yol katederek dünya turunu tamamladı..


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