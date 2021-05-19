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BURSA

Metro ile her gün  dünya turu

Bursa’da pandemi öncesi günlük 400 bine ulaşan yolcu kapasitesi ile toplu ulaşımın bel kemiğini oluşturan Bursaray, günlük 478 seferde 48 bin 600 kilometre mesafe kat ederek, adeta her gün bir dünya turu atıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Metro ile her gün​ dünya turu
İşletmeye açıldığı ilk yıl günlük 125 bin civarında yolcu taşırken, pandemi öncesinde günlük yolcu kapasitesini 400 bin kişiye kadar ulaştıran Bursaray, Bursa’da toplu ulaşımın adeta bel kemiğini oluşturuyor.

Bursa’da 2002 yılında Küçük Sanayi - Şehreküstü ve Organize Sanayi - Şehreküstü hatları ile toplu taşıma sistemine dahil olan Bursaray, bugün Üniversiteden Kestel’e ve kentin kuzeyinde Emek’e kadar uzanan 39 kilometrelik bir ağa ulaştı. İşletmeye açıldığı ilk yıl günlük 125 bin civarında yolcu taşırken, pandemi öncesinde günlük yolcu kapasitesini 400 bin kişiye kadar ulaştıran Bursaray, Bursa’da toplu ulaşımın adeta bel kemiğini oluşturuyor. Her gün 48 bin 600 kilometre yol kat eden Bursaray, Dünyanın çevresinin 40 bin 75 kilometre olduğu göz önüne alındığında her gün bir dünya turundan daha fazla yol alıyor.

ÜÇÜNCÜ FAZDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

  • Bu arada Büyükşehir Belediyesi’nin sürekli artan talebi karşılamak ve ulaşımı daha konforlu hale getirmek amacıyla başlattığı Raylı Sistem Sinyalizasyon Sistemi Revizyonu projesi hızla ilerliyor. Üniversite - Arabayatağı arası 3 faz şeklinde planlanan çalışmanın birinci fazını oluşturan Arabayağı - Paşa Çiftliği arası geçtiğimiz yıl Ekim ayında tamamlanmıştı. Projenin Paşa Çiftliği - Küçük Sanayi arasını kapsayan ikinci fazı da 21 Mart’ta tamamlandı. Küçük Sanayi - Üniversite arasını kapsayan üçüncü fazın ise Ağustos ayında devreye alınması planlanıyor. Faz 3 çalışmasının da tamamlanmasıyla birlikte istasyonlarda beklemesi süresi ortalama 7 dakikadan 2 dakika seviyesine inmiş olacak.
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