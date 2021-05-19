​Metro ile her gün​ dünya turu

Bursa’da 2002 yılında Küçük Sanayi - Şehreküstü ve Organize Sanayi - Şehreküstü hatları ile toplu taşıma sistemine dahil olan Bursaray, bugün Üniversiteden Kestel’e ve kentin kuzeyinde Emek’e kadar uzanan 39 kilometrelik bir ağa ulaştı. İşletmeye açıldığı ilk yıl günlük 125 bin civarında yolcu taşırken, pandemi öncesinde günlük yolcu kapasitesini 400 bin kişiye kadar ulaştıran Bursaray, Bursa’da toplu ulaşımın adeta bel kemiğini oluşturuyor. Her gün 48 bin 600 kilometre yol kat eden Bursaray, Dünyanın çevresinin 40 bin 75 kilometre olduğu göz önüne alındığında her gün bir dünya turundan daha fazla yol alıyor.

ÜÇÜNCÜ FAZDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR