Elazığ'da bıçaklanan Japon turist: Türkler bana çok yardım etti

Yaklaşık 12 sene önce bisikletine binen Japon vatandaşı Shogan Kameda (45), dünya turuna çıktı. Farklı ülkeleri gezdikten sonra Türkiye topraklarına gelen Kameda, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde kamp yapmaya başladı. Dişlerini fırçalarken, bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Kameda, Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

ON NUMARA İNSANLAR

Olayın ardından bir anda gündeme oturan Kameda’nın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlarda, Kameda’nın Türk insanı ve Elazığlılardan övgü dolu sözlerle bahsediyor. "Palulular nasıl insanlar?" sorusuna, "On numara" yanıtını veriyor.

Kameda ayrıca seyahatleri boyunca Elazığlılardan birçok ikram gördüğünü, gerek yiyecek ve içecek gerekse de konaklama konusunda Elazığlıların kendisine yardım ettiğini belirtiyor.

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SALDIRGAN CEZAEVİNDE

Shogan Kameda’yı vuran şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti.

GÜNDEM 12 yıldır bisikletiyle dünyayı gezen Japon turiste Elazığ’da bıçaklı saldırı