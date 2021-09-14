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Elazığ'da bıçaklanan Japon turist: Türkler bana çok yardım etti

Japonya’dan bisikletiyle dünya turuna çıkan ve kamp yaptığı Elazığ’ın Sivrice ilçesinde bıçaklanan Shogan Kameda'nın Türk insanı ve Elazığlılardan övgü dolu sözlerle bahsettiği görüntüleri ortaya çıktı. Japon turist, gıda ve konaklama konusunda Elazığlıların kendisine yardım ettiğini belirtiyor.

Haber Merkezi İHA
Elazığda bıçaklanan Japon turist: Türkler bana çok yardım etti
Shogan Kameda

Yaklaşık 12 sene önce bisikletine binen Japon vatandaşı Shogan Kameda (45), dünya turuna çıktı. Farklı ülkeleri gezdikten sonra Türkiye topraklarına gelen Kameda, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde kamp yapmaya başladı. Dişlerini fırçalarken, bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Kameda, Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

ON NUMARA İNSANLAR

Olayın ardından bir anda gündeme oturan Kameda’nın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlarda, Kameda’nın Türk insanı ve Elazığlılardan övgü dolu sözlerle bahsediyor. "Palulular nasıl insanlar?" sorusuna, "On numara" yanıtını veriyor.

Kameda ayrıca seyahatleri boyunca Elazığlılardan birçok ikram gördüğünü, gerek yiyecek ve içecek gerekse de konaklama konusunda Elazığlıların kendisine yardım ettiğini belirtiyor.

SALDIRGAN CEZAEVİNDE

Shogan Kameda’yı vuran şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti.

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