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BURSA

Bursa'da feci kaza: Bariyere çarparak 30 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü öldü

Bursa’da viraja dikkatsiz giren motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Feci kaza sonrası motosiklet yaklaşık 30 metre sürüklenirken çarpmanın etkisiyle yola fırlayan sürücü Harun Günnü hayatını kaybetti.

Haber Merkezi DHA
Bursada feci kaza: Bariyere çarparak 30 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü öldü
Bursa'da motosikletin bariyerlere çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 2.30 sıralarında merkez İstanbul-İzmir Otoyolu, Nilüfer ilçesi, Görükle mevkiinde meydana geldi.

Harun Günnü'nün (37) kullandığı 10 HG 399 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine virajda savrularak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

İHA

Motosikletten düşen sürücü Harun Günnü metrelerce sürüklenirken, devrilerek kayan motosikletse 30 metre sürüklendi. Çevrede bulunan diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İHA

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları kontrolde Harun Günnü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alırken, trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı.

Harun Günnü
DHA
Harun Günnü

Kazada hayatını kaybeden Günnü’nün cenazesi incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Motosikletin çekici yardımıyla otoparka kaldırılmasının ardından Bursa-İzmir istikametinde trafik normalde döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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