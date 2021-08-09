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BALİKESİR

Balıkesir’deki otobüs kazasında ölenlerin isimleri belirlendi

Balıkesir'de dün meydana gelen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında ölenlerin isimleri belirlendi. Cenazelerin büyük çoğunluğu ailelere teslim edildi.

Haber Merkezi İHA
Balıkesir’deki kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belirlendi
Balıkesir'deki otobüs kazasında 15 kişi hayatını kaybetti 17 kişi yaralandı.

Balıkesir-Edremit Çevreyolundaki kazada hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşların isimleri belirlendi. Cenazelerin büyük çoğunluğu ailelere teslim edildi.

Kazada hayatını kaybeden vatandaşların isimleri şu şekilde belirlendi:

Ahmet Yağlıdere, Hatice Çelikörs, Kamuran Demir, Şennur Tokur, Feruz Demir, Ozan Ahmet Akızılırmak, Akın Duru, Cengiz Umut, Ahmet Işıklar, Nurten Eruçar, Bilge Toker, Nilay Işıklar, Melissa Kızılırmak, Sevim Kızılırmak ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi olarak kayıtlara geçti.

Kazada yaralananların isimleri de, Serenay Erden, Yeşim Demir, Ayşe Kesgin, Keyna Davakuf, Özer Azbayrak, Eray Erden, Cemal Tuna, Ahmet Cengiz Çeliköz, Merve Yağlıdere, Didem Özcan (Taburcu), Ayşegül Kısa (Taburcu), Gülce Naz Öcal (Taburcu), Aynur Yazan (Taburcu), Göknur Duranlar (İstanbul’a sevk), Ece Nur Ergin (İzmit’e sevk) ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi olarak belirlendi.

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