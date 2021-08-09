95 km hızla viraja girdi

Balıkesir’de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen katliam gibi bir kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Balıkesir OSB Çevre Yolu’ndan Edremit ilçesine doğru seyir halindeki Zonguldak-İzmir seferini yapan Efe Tur’a ait yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 11 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan 4 yaralı da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan 17 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki 5 ayrı hastaneye kaldırıldı.

40 METRELİK FREN İZİ

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, bölgedeki viraja dikkat çekerek ‘’Orayı dönemeyip devrilme söz konusu olabilir’’ dedi. Kaza yerinde yapılan ilk incelemede yolcu otobüsünün 95 kilometre hızla viraja girdiği, yaklaşık 40 metrelik fren izi olduğu tespit edildi. Jandarmanın olay yeri incelemesinin ardından yolcu otobüsü vinç ile kaldırılacak. Yolcuların etrafa saçılan eşyaları da ekipler tarafından toplandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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HERKES ETRAFA SAÇILMIŞTI

Yaralılardan Ayşe Kesgin, kaza anını şöyle anlattı: “Kaza anında uyuyordum. Kazadan sonra etrafımda hiçbir yolcu göremedim. Ön koltukta bir kadının elinde telefon vardı. Kaza olmuş, kimse yok etrafta,’112’yi arayalım’ dedim. Ancak o şaşkınlıktan arayamadı. O bayan kızını arıyordu. Şoförün oradaki kırık camdan dışarı atladı, ben cesaret edemedim. Sonra bir bey geldi beni otobüsten çıkarttı. Dışarıda herkes yaralıydı, serilmişlerdi. Sol tarafta hiç yolcu yoktu, hepsi saçılmıştı etrafa. kişiydik şuuru açık olan.”

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kazada yaşamını yitirenlerin yakınları teşhis için Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne çağrıldı. Hastanedeki 7 cenazenin teşhis işlemleri tamamlanırken, bir cenaze ise ailesine teslim edildi. Hayatını kaybedenlerin hastaneye gelen yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Manisa’da da 6 Ağustos’ta meydana gelen kazada 6 kişi ölmüş, 42 kişi hayatını kaybetmişti.

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Cengiz Umut

ARKADAŞININ YERİNE DİREKSİYONA GEÇMİŞ

Kazada otobüs sürücüleri Kerem Kader Başol ile Cengiz Umut da yaşamlarını yitirdi. Otobüs sürücüsü Kerem Kader Başol’un rahatsızlanan mesai arkadaşı Onur Güneş’in yerine direksiyon başına geçtiği ortaya çıktı. Onur Güneş sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Can arkadaşım Kerem’im dün akşam seni yolcu ettim. Beni araçtan indirdin. ‘Evine git kardeşim’ dedin bana. ‘Yarın akşam gelirsin’ dedin bana. Üzdün beni be kardeşim üzdün” diye paylaşımda bulundu.

Kerem Kader Başol

ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kazalarda vefat edenler için bir başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Balıkesir’deki trafik kazası başta olmak üzere son günlerde meydana gelen kazalarda hayatını kaybedenler için Allah’tan rahmet dileyerek “Devletimiz, yüreğimizi yakan bu hadiselerle ilgili soruşturmalarını titizlikle ve tüm boyutlarıyla sürdürmektedir. Cumhurbaşkanı olarak bu süreçlerin yakından takipçisi olmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

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İZMİR'DE MİNİBÜS UÇURUMA YUVARLANDI

İzmir’in Bergama ve Kınık ilçelerinden Kemalpaşa’daki Hamza Baba Türbesi’ni ziyarete gelenleri taşıyan minibüs, dönüş yolunda uçuruma yuvarlandı. Araç burun üstü çakılırken, 2’si çocuk 8 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı. Alınan bilgiye göre, Kınık’tan Kemalpaşa ilçesine seyir halindeki 35 L 1610 plakalı yolcu minibüsü, Hamzababa mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, minibüsten çıkarılan yaralıları Turgutlu ve Kemalpaşa devlet hastanelerine kaldırdı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kemalpaşa ilçemiz Sarıçalı Mahallesi Hamzababa yolu üzerinde şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan araçta Kınıklı 8 hemşehrimiz vefat etmiş, 11 hemşehrimiz yaralanmıştır. Vefat eden hemşehrimize Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar dilerim” ifadelerini kullandı.

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