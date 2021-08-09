Gündem 95 km hızla viraja girdi
BALİKESİR

95 km hızla viraja girdi

Zonguldak-İzmir seferini yapan Efe Tur’a ait yolcu otobüsü Balıkesir’de devrildi. 15 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı. Yolcu otobüsünün 95 kilometre hızla viraja girdiği, yaklaşık 40 metrelik fren izi olduğu belirlendi. Kazada ölen şoför Kerem Kader Başol, rahatsızlanan mesai arkadaşının yerine direksiyon başına geçmiş. İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde de minibüsün şarampole devrilmesi sonucu, 8 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
95 km hızla viraja girdi: ​2 trafik faciası 23 ölü 28 yaralı
Zonguldak-İzmir seferini yapan yolcu otobüsü, Balıkesir’de yoldan çıkarak takla attı.

Balıkesir’de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen katliam gibi bir kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Balıkesir OSB Çevre Yolu’ndan Edremit ilçesine doğru seyir halindeki Zonguldak-İzmir seferini yapan Efe Tur’a ait yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 11 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan 4 yaralı da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan 17 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki 5 ayrı hastaneye kaldırıldı.

40 METRELİK FREN İZİ

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, bölgedeki viraja dikkat çekerek ‘’Orayı dönemeyip devrilme söz konusu olabilir’’ dedi. Kaza yerinde yapılan ilk incelemede yolcu otobüsünün 95 kilometre hızla viraja girdiği, yaklaşık 40 metrelik fren izi olduğu tespit edildi. Jandarmanın olay yeri incelemesinin ardından yolcu otobüsü vinç ile kaldırılacak. Yolcuların etrafa saçılan eşyaları da ekipler tarafından toplandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

HERKES ETRAFA SAÇILMIŞTI

Yaralılardan Ayşe Kesgin, kaza anını şöyle anlattı: “Kaza anında uyuyordum. Kazadan sonra etrafımda hiçbir yolcu göremedim. Ön koltukta bir kadının elinde telefon vardı. Kaza olmuş, kimse yok etrafta,’112’yi arayalım’ dedim. Ancak o şaşkınlıktan arayamadı. O bayan kızını arıyordu. Şoförün oradaki kırık camdan dışarı atladı, ben cesaret edemedim. Sonra bir bey geldi beni otobüsten çıkarttı. Dışarıda herkes yaralıydı, serilmişlerdi. Sol tarafta hiç yolcu yoktu, hepsi saçılmıştı etrafa. kişiydik şuuru açık olan.”

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kazada yaşamını yitirenlerin yakınları teşhis için Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne çağrıldı. Hastanedeki 7 cenazenin teşhis işlemleri tamamlanırken, bir cenaze ise ailesine teslim edildi. Hayatını kaybedenlerin hastaneye gelen yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Manisa’da da 6 Ağustos’ta meydana gelen kazada 6 kişi ölmüş, 42 kişi hayatını kaybetmişti.

Cengiz Umut
Cengiz Umut

ARKADAŞININ YERİNE DİREKSİYONA GEÇMİŞ

Kazada otobüs sürücüleri Kerem Kader Başol ile Cengiz Umut da yaşamlarını yitirdi. Otobüs sürücüsü Kerem Kader Başol’un rahatsızlanan mesai arkadaşı Onur Güneş’in yerine direksiyon başına geçtiği ortaya çıktı. Onur Güneş sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Can arkadaşım Kerem’im dün akşam seni yolcu ettim. Beni araçtan indirdin. ‘Evine git kardeşim’ dedin bana. ‘Yarın akşam gelirsin’ dedin bana. Üzdün beni be kardeşim üzdün” diye paylaşımda bulundu.

Kerem Kader Başol
Kerem Kader Başol

ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kazalarda vefat edenler için bir başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Balıkesir’deki trafik kazası başta olmak üzere son günlerde meydana gelen kazalarda hayatını kaybedenler için Allah’tan rahmet dileyerek “Devletimiz, yüreğimizi yakan bu hadiselerle ilgili soruşturmalarını titizlikle ve tüm boyutlarıyla sürdürmektedir. Cumhurbaşkanı olarak bu süreçlerin yakından takipçisi olmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

İZMİR'DE MİNİBÜS UÇURUMA YUVARLANDI

İzmir’in Bergama ve Kınık ilçelerinden Kemalpaşa’daki Hamza Baba Türbesi’ni ziyarete gelenleri taşıyan minibüs, dönüş yolunda uçuruma yuvarlandı. Araç burun üstü çakılırken, 2’si çocuk 8 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı. Alınan bilgiye göre, Kınık’tan Kemalpaşa ilçesine seyir halindeki 35 L 1610 plakalı yolcu minibüsü, Hamzababa mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, minibüsten çıkarılan yaralıları Turgutlu ve Kemalpaşa devlet hastanelerine kaldırdı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kemalpaşa ilçemiz Sarıçalı Mahallesi Hamzababa yolu üzerinde şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan araçta Kınıklı 8 hemşehrimiz vefat etmiş, 11 hemşehrimiz yaralanmıştır. Vefat eden hemşehrimize Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar dilerim” ifadelerini kullandı.

Manisa Soma'da feci kaza: Altı kişi hayatını kaybetti otuz yedi yaralı var
GÜNDEM
Manisa Soma'da feci kaza: Altı kişi hayatını kaybetti otuz yedi yaralı var

Erzincan'da kahreden kaza: 10 aylık bebek öldü yedi kişi yaralandı
FOTOĞRAF 11
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Kaza dün saat 23.00 sıralarında Erzincan-Erzurum karayolunun 13’üncü kilometresinde meydana geldi. Erzurum istikametine giden Muhammet Sefa Aksakal yönetimindeki 34 FMY 39 plakalı otomobil ile Recai Tok yönetimindeki yabancı plakalı otomobil çarpıştı.
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Yabancı plakalı otomobilin hurdaya döndüğü kazada çarpışmanın etkisiyle Aksakal’ın kullandığı otomobil yol kenarındaki bahçeye uçarak ağaca çarparak durdu.
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Kazada her iki aracın sürücüleriyle birlikte 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye görevlilerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
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Her iki araçta yaralanan Muhammet Sefa Aksakal, Makbule Özge Aksakal ve 10 aylık Beril Aksakal ile Recai Tok, Bekir Asaf Arasoğlu, Asel Arasoğlu, Sümeyra Arasoğlu ve Hanım Balaban ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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Burada tedavi altına alınan yaralılardan Beril Aksakal, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Erzincan'da kahreden kaza: 10 aylık bebek öldü yedi kişi yaralandı
Erzincan Erzurum karayolunun 13'üncü kilometresinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 aylık bebek hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.
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