Bursa'da işçileri taşıyan servis bariyere çarpıp devrildi: Bir kişi hayatını kaybetti 20 yaralı var

Kaza, Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı Serbest Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre göre, İbrahim S., idaresindeki 16 S 2837 plakalı midibüs aracı yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan midibüs aracını diğer araçlara çarpmadan takla atarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sağlık itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İHA

İtfaiye yardımı ile çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri ise geniş güvenlik önlemi alırken, 28 işçiden yaklaşık 20 yaralı olduğu öğrenildi.

İHA

Diğer yandan yaralılardan birinin hamile olduğu ve yarım saatlik uğraşlar sonucu çıkarıldığı öğrenildi.

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BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

28 işçiden 26 yaşındaki İlknur Tepeç sıkıştığı yerde hayatını kaybederken, yaklaşık 20 kişinin ise yaralı olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden genç kadının ise evli bir çocuklu olduğu öğrenildi. Sürücü gözaltına alınırken, polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor.

İHA

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